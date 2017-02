Dj Fabo è arrivato in Svizzera, per esser sottoposto al suicidio assistito. Il musicista, da diversi anni tetraplegico e non vedente in seguito alle drammatiche conseguenze di un incidente stradale, aveva lanciato un appello al presidente Mattarella per poter terminare la sua esistenza, così da porre fine alle sue insofferenze. Dj Fabo ha annunciato il suo arrivo in Svizzera in un video, con la sola traccia audio e una foto di lui insieme al suo cane, pubblicato su Twitter.

Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l’aiuto del mio Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringraziero’ fino alla morte. Grazie Marco. Grazie mille

L’attenzione e la possibilità di scelta che sognava in Italia, Fabo l’ha trovata in Svizzera. #FaboLibero #LiberiFinoAllaFine pic.twitter.com/n2GTlwD08i — LiberiFinoAllaFine (@EutanaSiaLegale) 27 febbraio 2017

Il video è stato condiviso da Marco Cappato, che ha ringraziato Dj Fabo dopo le parole spese nei suoi confronti dal musicista. Cappato è un esponente dei Radicali italiani, in passato europarlamentare e consigliere comunale di Milano, che si impegna in modo molto attivo sul tema dei diritti civili.

Il giovane musicista ha lanciato diversi appelli per poter morire con dignità a causa delle sofferenze in cui vive da molto tempo ormai. Dopo l’ennesimo rinvio sulla legge del testamento biologico, Dj Fabo ha scelto di recarsi presso una clinica svizzera, dove è praticato il suicidio assistito.