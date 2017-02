Oscar 2017, clamoroso errore: annunciato La La Land come miglior film. Ma il vincitore è Moonlight

Colpo di scena al Dolby Theatre di Los Angeles. L’89esima notte degli Oscar 2017 è stata caratterizzata da un clamoroso errore alla presentazione del vincitore del premio per il miglior film.

ERRORE OSCAR 2017, ANNUNCIATO LA LA LAND MA IL VINCITORE È MOONLIGHT

A causa di una busta sbagliata consegnata a Warren Beatty l’Oscar per il miglior film è stato assegnato a La La Land ma in realtà era stato assegnato a ‘Moonlight’ di Barry Jenkins (pellicola basata sull’opera teatrale In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney). I produttori di ‘La La Land’ avevano anche iniziato il discorso di ringraziamento, poi sono stati zittiti ed è arrivata la clamorosa smentita.

LEGGI ANCHE > Chi ha vinto gli Oscar 2017: tutti i premi

«Ha vinto Moonlight – ha detto uno di loro, agitato e sconvolto – no non è uno scherzo. Ha proprio vinto Moonlight». Poi è arrivato Jimmy Kimmel, il presentatore e ha conferma la notizia, mostrando la busta. Cosa è successo? Warren Beatty, ha cercato di spiegare: «Nella busta c’era scritto Emma Stone per La La Land». Jimmy Kimmel scherza: «È colpa mia, sapevo che avrei rovinato tutto prima della fine. Buonanotte a tutti, prometto di non tornare più».

Gli attimi di confusione sono stati raccontati anche da Berry Jenkins, regista di Moonlight. «Ho chiesto di vedere la busta non me l’hanno consegnata immediatamente. Quando ho avuto modo di leggere, ho visto che c’era chiaramente scritto ‘Moonlight’. Il fatto è che nella busta c’erano due biglietti». Nell’altro biglietto c’era scritto «Emma Stone per La La Land». Si trattava dunque di una copia che annunciava la vittoria della Stone nella categoria migliore attrice protagonista e Warren Beatty ha letto quel biglietto, uscito per primo dalla busta. È per questo che alla lettura è seguito un lungo silenzio e uno sguardo interrogativo scambiato con Faye Dunaway. Dopo quel momento di incertezza Beatty ha annunciato la vittoria di ‘La La Land’, sul palco sono saliti i produttori del musical che hanno iniziato il discorso, interrotto poi da Jenkins che ha mostrato il giusto biglietto, sul quale c’era chiaramente scritto della vittoria di ‘Moonlight’. «Ho pensato che stava succedendo qualcosa di strano, ma non capivo cosa, è per questo che ho voluto vedere il biglietto, devo però dire che il momento di crisi è stato superato con molta grazia», ha concluso Jenkins in sala stampa.

ERRORE OSCAR 2017, APERTA INCHIESTA

PriceWaterhouseCooper, società che si occupa del conteggio dei voti agli Oscar ha annunciato DI aver aperto un’inchiesta sull’errore. «Ci scusiamo sinceramente con Moonlight e La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e tutti i telespettatori per quanto accaduto durante l’annuncio del miglior film. I presentatori hanno ricevuto per errore la busta sbagliata, errore che è stato immediatamente corretto appena scoperto. Stiamo investigando su quanto è accaduto e siamo profondamente dispiaciuti che sia successo». (Foto da archivio Ansa. Credit: Zhang Chaoqun / Xinhua via ZUMA Wire)