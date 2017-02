I tassisti paralizzano Roma: tensione con la polizia davanti alla sede del PD | VIDEO

13.21 - TASSISTI PROTESTA PARALIZZA IL CENTRO DI ROMA

Lo sciopero dei tassisti? «Sto con chi manifesta a Roma a difendere il lavoro contro le normative europee e le imbecillità del Governo». Anche il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, in Darsena a Milano, interviene sulla vicenda parlando margine di un’iniziativa sulla riapertura dei Navigli.

13. 15 – PROTESTA TASSISTI A ROMA, TENSIONE DAVANTI AL PD Momenti di tensione durante la protesta dei tassisti sotto la sede del Pd. Le forze dell’ordine hanno chiuso le vie di accesso che portano al Largo del Nazareno.

Caos e tensione a Largo Chigi. Via del Corso e via del Titone sono bloccate da una manifestazione non autorizzata di centinaia di tassisti giunti a Roma da tutta Italia. Bloccato un pullman a due piani di turisti con la di uova e insulti contro gli Ncc.

I tassisti protestano contro l’emendamento Lanzillotta al decreto Milleproroghe. I manifestanti hanno occupato anche via del Corso mentre un gruppo si è diretto al Nazareno, sede del Pd. Con i tassisti manifestano anche gli ambulanti, che protestano contro la direttiva Bolkestein.

(in copertina immagine da SkyTg24)