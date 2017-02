Virginia Raggi si è schierata coi tassisti. Il sindaco di Roma ha condiviso sui suoi social media il post del sito diBeppe Grillo, che rilancia l’emendamento del M5S per sopprimere l’emendamento Lanzillotta, che proroga per un anno l’equiparazione dei NCC ai tassisti. Raggi ha poi diffuso una diretta video in cui parla con i conducenti delle auto da trasporto, che da ormai diversi giorni paralizzano le principali città italiane.

L’esponente pentastellata ha richiesto una nuova trattativa, criticando le riforme imposte dall’alto che penalizzano i lavoratori. Un intervento arrivo prima del confronto al ministero dei Trasporti con il ministro Delrio. Una presa di posizione molto netta, che schiera il Movimento 5 Stelle con la protesta dei tassisti, categoria sociale tradizionalmente vicina alla destra romana.