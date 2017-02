Terza polizza, Virginia Raggi annuncia esposto contro Salvatore Romeo: «Comportamento inaccettabile»

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che presenterà un esposto in Procura contro Salvatore Romeo. La decisione arriva nelle ore in cui si diffonde la notizia di una terza polizza assicurativa accesa dall’ex segretario del Campidoglio a beneficio della prima cittadina.

TERZA POLIZZA, VIRGINIA RAGGI ANNUNCIA ESPOSTO CONTRO SALVATORE ROMEO

Raggi ha reso nota così la sua scelta: «Ora spunta anche una terza polizza intestata dal dott. Romeo a mio nome. Questa stipulata addirittura due giorni dopo che ho annunciato di aver ricevuto un invito a comparire dalla procura di Roma. È inaccettabile che il dott. Romeo abbia fatto una cosa del genere. Ne prendo totalmente le distanze. A questo punto con i miei avvocati presenterò un esposto in Procura per tutelare la mia persona».

Virginia Raggi aveva già commentato la notizia della terza polizza entrando in Campidoglio: «La terza polizza? Ho letto anche io i giornali e sono la prima a voler capire una vicenda che mi vede totalmente estranea. Siamo al lavoro con i miei avvocati per capire la vicenda». Virginia Raggi risulta indagata per abuso d’ufficio dalla Procura di Roma anche per la nomina di Salvatore Romeo. A gettare ombre sul rapporto tra la sindaca e l’ex capo della sua segreteria politica sono state finora due polizze vita accese da Romeo nel gennaio 2016, circa sei mesi prima della sua nomina (promozione) con aumento di stipendio in Campidoglio. La terza polizza sarebbe invece stata accesa lo scorso 26 gennaio, appena due giorni dopo l’invito dei magistrati a Virginia Raggi a comparire.

(Foto: ANSA / ANGELO CARCONI)