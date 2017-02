Emma Bonino espulsa dai Radicali

Emma Bonino è stata espulsa dai Radicali. La notizia è stata diffusa da un comunicato del partito, che si considera erede legittimo della formazione politica formata da Marco Pannella. Il provvedimento di allontanamento nei confronti di Emma Bonino, che non potrà più utilizzare la sede così come intervenire in radio, segna probabilmente il punto più grave del conflitto apertosi tra la Lista Pannella e i Radicali italiani, altro partito di ispirazione liberale guidato da Riccardo Magi. Magi, come Marco Cappato, è vicino alla linea di Emma Bonino, in contrapposizione al gruppo guidato da Maurizio Turco e Rita Bernardini. I Radicali, riuniti nella Lista Marco Pannella di cui Turco è presidente, hanno vietato ai componenti espulsi l’utilizzo della storica sede di Torre Argentina, così come comunicato un nuovo palinsesto di Radio Radicale, dove sarà rafforzata la presenza del partito. Lo scontro tra le due componenti avviene sull’eredità, politica ma anche patrimoniale, del partito di Pannella. I Radicali italiani, guidati ora da Riccardo Magi e che hanno in Emma Bonino il loro storico punto di riferimento, hanno da tempo portato avanti una linea distinta da quella della Lista Pannella. I primi sono più vicini al centrosinistra, e più legati a battaglie sui diritti civili, come mostra il loro legame con l’Associazione Luca Coscioni, anch’essa espulsa dai locali storici del partito. La Lista Pannella ha deciso di risolvere in questo modo una frattura della galassia radicale a cui si assiste da diverso tempo, e che era stata parzialmente ricomposta fino alla scompara dello storico fondatore.

