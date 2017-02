«Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna». Con questo tweet Caterina Balivo commenta la presenza, sul palco dell’Ariston di Diletta Leotta.

Diletta ha parlato anche della violazione della privacy che ha subito con il furto di alcune sue foto sparse poi liberamente in rete. Sotto nei commenti c’è chi chiede chiarezza alla Balivo. «se voglio far vedere la coscia la faccio vedere perché decido io non perché lo decidono altri. Sono due cose ben diverse», commenta un utente. Non è l’unico a criticare il tweet della conduttrice.