Beppe Grillo smentisce Vittorio Sgarbi sulla depensante Raggi. Lui pubblica l’audio | VIDEO

Vittorio Sgarbi ha parlato di una telefonata con Beppe Grillo in cui il leader M5S ha definito la sindaca di Roma Virginia Raggi una depensante. Questa affermazione il critico d’arte l’ha fatta sia ai microfoni de La Zanzara che a quelli di Radio Cusano Campus.

RAGGI DEPENSANTE: BEPPE GRILLO REPLICA A SGARBI: «FAKE INTELLETTUALE»

Il critico d’arte, a La Zanzara, ha raccontato: «Ero un giorno con Parenzo e abbiamo chiamato Grillo. Lui mi ha detto tutto il male possibile di Raggi, mi ha detto che è una totale depensante, una cretina assoluta. La vorrei mollare, ma se la mollo casca tutto. Ho registrato questa telefonata ma me la tengo, mica faccio le intercettazioni».

Beppe Grillo è intervenuto con un tweet in cui, senza citare Sgarbi, smentisce l’autorevolezza di quella chiamata. «Ringrazio il mio imitatore che ha preso in giro il #FakeIntellettuale».

VITTORIO SGARBI CHIAMATA PUBBLICATA SU FB: «ECCO IL VIDEO»

Sgarbi non si rassegna. Afferma di non dover smentire niente e pubblica la chiamata di Grillo dove Grillo chiede a Raggi di smentire tutto.