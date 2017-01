Rocco Casalino è destinato a diventare parlamentare nella prossima legislatura. Lo scrive il Quotidiano Nazionale di oggi, raccogliendo un’indiscrezione che circola negli ambienti del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio vogliono promuovere Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi, i due capi della comunicazioni dei gruppi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Rocco Casalino è inoltre il coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle. L’importanza dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata sottolineata di recente da Beppe Grillo, che ha spiegato ai parlamentari del M5S come debbano concordare con lui e Ilaria Loquenzi le interviste che vogliono concedere ai media. Rocco Casalino è piuttosto controverso nei gruppi di Camera e Senato per il modo in cui svolge il suo lavoro. Diversi quotidiani hanno descritto il giornalista come molto legato alla Casaleggio Associati, e piuttosto rigido nella gestione della comunicazione M5S. Casalino era molto apprezzato dal fondatore del M5S Gianroberto Casaleggio, che l’aveva indicato nel suo attuale ruolo, sostituendo il noto blogger Claudio Messora. I capolista bloccati della legge elettorale per la Camera dei Deputati confermati dalla sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum rendono probabile l’elezione di Casalino se sarà collocato in quella posizione.

Foto copertina: pagina pubblica di Rocco Casalino M5S su Facebook