Virginia Raggi è indagata per la nomina del fratello di Marra

La sindaca di Roma Virginia Raggi risulta indagata nell’inchiesta sulla nomina a capo del Dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del Comune poi arrestato. La nomina è stata revocata ma sull’episodio la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo coordinato dall’aggiunto Paolo Ielo. L’interrogatorio della sindaca,indagata dalla Procura della capitale per falso e abuso d’ufficio, si terrà la prossima settimana.

VIRGINIA RAGGI INDAGATA: INFORMATO GRILLO COME DA CODICE COMPORTAMENTO

«Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle. Ho avvisato i consiglieri di maggioranza e i membri della giunta e, nella massima trasparenza che contraddistingue l’operato del M5S, ora avviso tutti i cittadini». Lo scrive Virginia Raggi sul suo profilo. La sindaca ha ricevuto l’invito a comparire in procura.

VIRGINIA RAGGI INDAGATA: FERRARA « TUTTO SARA’ CHIARITO »

«Come abbiamo appreso la notizia della sindaca che ha ricevuto un invito a comparire dalla Procura? Con serenità. Siamo coscienti che tutto verrà chiarito. Non c’e’ alcun dubbio sull’operato della sindaca, la maggioranza va avanti ancora più convinta», ha commentato all’Ansa il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Comune Paolo Ferrara alla fine della seduta d’Aula in Campidoglio.

(foto via Twitter Alessandro Di Battista)