SkyTg24, giornalisti contro licenziamenti e trasferimenti: sciopero di 24 ore

L’assemblea dei giornalisti di SkyTg24 ha votato all’unanimità uno sciopero di 24 ore contro il piano di licenziamenti e trasferimenti comunicato dall’azienda che – secondo quanto recita un comunicato – comporterebbe lo sradicamento del telegiornale che dalla prima edizione nel 2003 va in onda da Roma e che, nella Capitale, ha costruito la sua credibilità dimostrando di essere un protagonista del panorama informativo italiano.

I giornalisti incrociano quindi le braccia. Niente collegamenti in diretta, né servizi video. Il telegiornale oggi è andato in onda in versione ridotta. Appena dieci minuti utili a elencare solo le notizie della giornata.

guarda la gallery:

LEGGI ANCHE > Giugliano (Napoli), dipendenti del Comune assenteisti andavano a giocare al Gratta e Vinci

SCIOPERO GIORNALISTI SKYTG24: LE MOTIVAZIONI

L’assemblea dei giornalisti di SkyTg24 ha proclamato lo sciopero di 24 ore contro esuberi e trasferimenti a partire dalle 12 di oggi. Marco Miccoli e Lorenza Bonaccorsi del Pd hanno incontrato i lavoratori: «L’impatto complessivo dell’operazione – spiegano in una nota – sarebbe devastante: a Roma 120 esuberi dichiarati e 300 trasferimenti verso la sede di Milano (con il rischio che diventino 300 licenziamenti); a Milano 80 esuberi ed a Cagliari 10 trasferimenti a Milano. Nella Capitale ci troveremmo di fronte all’abbandono della sede, che rimarrebbe operativa solo con piccolo presidio». «A tutto ciò – proseguono – si aggiunge il contraccolpo sull’indotto di Sky, circa mille lavoratori rischierebbero il proprio posto. Già tre anni fa l’azienda operò degli spostamenti a Milano, nel broadcasting, promettendo futuri investimenti su Roma mai avvenuti. Questa vertenza sarebbe l’ennesima catastrofe occupazionale. Sosterremo la presa di posizione netta del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in difesa dei lavoratori di Roma e ci auguriamo che altrettanto faccia la sindaca Raggi».

(Immagine da video di SkyTg24)