Raffale Sollecito ha smentito le accuse rivolte da Selvaggia Lucarelli per la sua partecipazione a gruppi Facebook dove si offendono le donne e si fanno commenti molto aggressivi. Sollecito ha spiegato al Corriere della Sera come quei gruppi siano goliardici, e come non abbia mai fatto battute sull’omicidio di Meredith Kercher per cui è stato assolto dopo che era stato in precedenza condannato.

RAFFAELE SOLLECITO RISPONDE A SELVAGGIA LUCARELLI

Raffale Sollecito ha confermato la partecipazione a gruppi Facebook dove si fanno battute, anche molto pesanti, nei confronti delle donne, rimarcandone come si tratti di pagine al limite della demenza, ma non violenti, e assai diversi dalla descrizione fatta dalla giornalista sul Fatto Quotidiano di ieri. I gruppi sono stati definiti un bar virtuale nel quale è stato invitato a far parte, dove si raccontano solo stupidaggini. Sollecito ha contraddetto l’accusa di Selvaggia Lucarelli sulle sue battute sull’omicidio di Perugia per cui è stato accusato, e poi assolto. A Radio Cusano Campus Raffaele Sollecito ha detto

Ho risposto che ci si cxxx sopra, ma era un modo di dire, perché se veramente ci caghi sopra lasci più tracce. La mia era una risposta stupida a una domanda stupida, è semplicemente quello il gioco di questi gruppi.Selvaggia Lucarelli non mi conosce, non conosce il caso, non conosce niente, mi chiedo come mai spenda il tempo della sua giornata a spilucchiare quello che faccio io durante le mie giornate. Sinceramente non lo capisco. Io scherzo su me, non scherzo sugli altri. Meredith nei commenti che ho fatto non la cito nemmeno e non la metto mai in mezzo, non mi sembrerebbe nemmeno carino farlo.

Foto copertina: Facebook di Raffale Sollecito