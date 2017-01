Hotel Rigopiano travolto da slavina: primi soccorsi, salvate due persone, ci sono morti | LIVE

HOTEL RIGOPIANO

8.25. Hotel Rigopiano, tanti morti. «Ci sono tanti morti». È quanto dichiarato all’Ansa da Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese che da ieri sera si è messo in marcia con gli sci insieme agli altri per raggiungere l’Hotel Rigopiano.

8.25. Hotel Rigopiano, soccorritori nei pressi della struttura. Stando a quanto riferisce SkyTg24 alcuni soccorritori, giunti sugli sci nei pressi dell’Hotel Rigopiano di Farindola, ieri travolto da una valanga di neve (metà danneggiato e metà sommerso), sarebbero riusciti ad entrare all’interno della struttura. Si attendono conferme. All’interno dovrebbero trovarsi una trentina di persone, una ventina di ospiti e circa dieci addetti.

8.05. Hotel Rigopiano, elicotteri di Capitaneria e 118 pronti a partire. Sono pronti a partire per l’Hotel Rigopiano l’elicottero della Capitaneria di Porto e quello del 118 dell’Aquila, mentre è a disposizione quello del 118 di Pescara. Il Centro coordinamento soccorsi, in Prefettura a Pescara, attende di conoscere lo scenario all’interno dell’hotel per allestire la macchina del soccorso. Nella struttura ci sarebbero una trentina di persone, circa 20 ospiti e il personale.

8.02. Hotel Rigopiano, l’ultimo messaggio su Facebook. «Causa maltempo le linee telefoniche sono fuori servizio! Vi invitiamo a contattaci all’indirizzo info@hotelrigopiano.it». È il messaggio pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell’Hotel Rigopiano di Farindola. Sono state poi decine i commenti al post pubblicati da utenti che chiedevano informazioni una volta appresa la notizia della valanga che ha travolto la struttura.

7.45. Hotel Rigopiano, molti feriti. «Sono in salvo due persone, le stesse che avevano mandato il messaggio di aiuto. Ci sono parecchi feriti, ma non si sa ancora quanti sono ancora dispersi o addirittura morti. Certo che la struttura è stata presa in pieno dalla slavina, tanto che si e’ spostata di dieci metri». È quanto scrive in un post sul suo profilo Facebook il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco.

7.38. Hotel Rigopiano, una lucina all’interno della struttura. Il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, su Facebook alle 6 circa del mattino ha scritto (riportando riflessioni del sindaco di Pescara): «Il soccorso alpino con gli sci è arrivato sul posto. La valanga è di grandi dimensioni e ha coinvolto integralmente l’hotel che pare abbia retto. Dentro si vede una lucina e adesso gli uomini stanno entrando. La zona resta pericolosa per eventuali distacchi e per adesso è impossibile cercare eventuali dispersi nella neve. Preghiamo che siano tutti salvi».

7.36. Hotel Rogopiano, soccorritori arrivati con gli sci. «Siamo nella colonna mobile in cammino verso l’Hotel Rigopiano. Sul posto ci sono finora solo i soccorritori arrivati con gli sci». È quanto dichiarato all’Ansa dal sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. La colonna mobile non era infatti riuscita a procedere nella notte

7.34. Hotel Rigopiano, prime manovre dei soccorritori. I soccorritori stanno compiendo le prime manovre all’Hotel Rigopiano di Farindola. La struttura si trova a 1.300 metri di altitudine. All’interno una trentina di persone. Oltre agli ospiti anche il personale. Due finora le persone tratte in salvo.

7.30. Hotel Rigopiano, ieri registrate 22 persone. In base ai dati in possesso della Questura al momento della valanga l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, ospitava 22 persone più il personale della struttura. Lo afferma la Protezione civile del Comune di Penne, in provincia di Pescara.

È in parte crollato e in parte sommerso dalla neve l’Hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, travolto ieri da una valanga mentre ospitava almeno 20 persone. I soccorritori hanno al momento messo in salvo due persone, Giampiero Parete e Fabio Salzetta.

I soccorritori giunti nei pressi del resort vicino al Gran SAsso non sono però ancora riusciti ad entrare nella struttura, dalla quale non provengono voci ma al cui interno si vedono delle luci. Due persone che al momento dell’incidente si trovavano all’estero sono state intanto messe in salvo. I mezzi di soccorso rimangono bloccati a circa 6 km dall’albergo, a causa della neve alta e dei numerosi alberi crollati sul tragitto. I soccorritori giunti finora hanno infatti dovuto raggiungere l’hotel sugli sci. Si attende l’arrivo di un ‘bruco’, un piccolo gatto delle nevi che potrebbe riuscire a farsi strada e che può trasportare fino a otto persone.

