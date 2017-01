Terremoto Centro Italia: tre forti scosse, ancora crolli a paura, ad Amatrice cade campanile| LIVE

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Ancora paura. Ancora crolli. Ancora dispersi. Il Centro Italia torna a tremare e a rivivere l’incubo del terremoto. Tre forti scosse con epicentro in provincia de L’Aquila e magnitudo superiore ai 5 gradi della scala Richter si sono verificate alle 10.25, 11.14 e 11.25 e sono state avvertite fino a centinaia di chilometri di distanza, da Ravenna a Foggia. Gli amministratori chiedono aiuto: la neve caduta negli ultimi giorni è la vera emergenza. Migliaia di persone nelle zone colpite dal sisma sono senza elettricità. In tanti fanno fatica ad uscire di casa. I soccorritori non riescono a raggiungere le abitazioni.

13.57. Mattarella: determinati negli aiuti ai cittadini colpiti dal terremoto

Il presidente Sergio Mattarella, in visita in Grecia, è stato costantemente informato sulle nuove scosse di terremoto. Il capo dello Stato ha rimarcato come la ricostruzione delle zone colpite proseguirà nonostante le scosse, e sia aumentata la determinazione nell’aiutare persone e zone terremotate.

13.52. Gentiloni: nessuna vittima. Merkel conferma la disponibilità ad aiutare l’Italia

Nella conferenza stampa dopo l’incontro bilaterale con Angela Merkel il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha confermato come al momento non è stata segnalata nessuna vittima per effetto delle nuove scosse di terremoto. La cancelliera tedesca ha ribadito la disponibilità della Germania ad aiutare l’Italia nei lavori di ricostruzione delle zone colpite.

13.47. Allevatori rintracciati, fine dell’allarme ad Arquata del Tronto

I 15 allevatori di Arquata del Tronto che questa mattina non erano stati più rintracciati dopo le prime scosse di terremoto sono stati tutti contattati. L’allarme è rientrato.

13.44. Terremoto Centro Italia, operativi 750 vigili del Fuoco

Nelle zone tra Lazio, Abruzzo e Marche colpite dal terremoto sono operativi 750 vigili del Fuoco. Altri 100 stanno arrivando per rafforzare le operazioni di assistenza e soccorso.

13.39. Terremoto Centro Italia, stima definitiva della magnitudo delle tre scosse: 5.1, 5.5 e 5.4

L’Ingv ha compilato la stima definitiva della magnitudo delle scosse che hanno colpito il Centro Italia dalle 10.25 alle 11.25, basandosi sulla magnitudo momento, il calcolo più accurato. La magnitudo della prima scossa, alle 10.25, è stata pari a 5.1. La seconda, alle 11.14, ha avuto magnitudo di 5.5. La terza di magnitudo 5.4, si è verificata alle 11.25.

13.34. Terremoto Centro Italia, nessun morto o crollo a Montereale

Il sindaco di Montereale ha spiegato come non ci sia stato nessun morto e nessuno crollo nella sua cittadina, evidenziando lo stato di emergenza in cui vive da diverso tempo la cittadina abruzzese.

13.29. Terremoto Centro Italia, neve blocca famiglie ad Amatrice

La Croce rossa ha riferito come diverse famiglie siano state bloccate ad Amatrice dalle abbondanti nevicate cadute in queste ore sulla cittadina di nuovo colpita da scosse di terremoto.

13.24. Terremoto Centro Italia, riattivata linea B metro di Roma

In corso di riattivazione la linea metropolitana B di Roma, dopo che l’A è tornata in funzione pochi minuti fa. La situazione nella capitale si sta normalizzando, il sindaco Virginia Raggi ha rassicurato sulla mancanza di danni.

13.21. Terremoto Centro Italia, neve emergenza principale

Secondo i vigili del Fuoco la neve costituisce l’emergenza principale, che rallenta le operazioni di soccorso

13.12. Terremoto Centro Italia, riattivata metro di Roma. «Sta riprendendo il servizio della linea A della metropolitana. Resta per il momento chiusa la metro B/B1 e il tratto urbano della ferrovia Roma Nord». Lo scrive l’Atac.

guarda il video:

13.04. Terremoto Centro Italia, Ingv: scosse avvertite da Ravenna a Foggia. Le forti scosse di terremoto di stamattina sono state avvertite in tutto il Centro Italia, certamente da Ravenna a Foggia. Le indicazioni arrivano dal progetto ‘Hai sentito il Terremoto?’ dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La sequenza di forti scosse che hanno colpito il Centro Italia sono state avvertite chiaramente a Roma come un terremoto del terzo grado della scala Mercalli.

13.00. Terremoto Centro Italia, ricerca dispersi difficile per neve e rischio slavine. Fortunatamente finora, non è pervenuta la notizia di persone decedute. Le ricerche sono rese di dispersi sono comunque rese difficili dalla neve, alta fino a 2 metri, che ostruisce le strade di accesso e dal pericolo di slavine.

12.58. Terremoto Centro Italia, tre allevatori dispersi ad Arquata del Tronto. Sono precisamente tre gli allevatori dispersi a Colle d’Arquata, frazione di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Come spiega la Protezione Civile sono stati rintracciati 12 dei 15 con cui i familiari non erano più riusciti a mettersi in contatto dopo le scosse di terremoto di stamattina. All’appello ne mancano dunque ancora altri tre, che non rispondono al cellulare.

12.50. Terremoto Centro Italia, allevatori dispersi. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno si stanno recando a Colle d’Arquata (frazione di Arquata del Tronto) per verificare le condizioni di alcuni allevatori che in questi minuti vengono dati per dispersi. A lanciare l’allarme sono stati degli amici, che non riescono a contattarli al cellulare. Nella zona è caduta moltissima neve e si teme che possano esserci stati dei crolli a seguito delle ultime scosse. Le tensostrutture che fungono da stalle hanno infatti il tetto appesantito dalla neve, e potrebbero aver ceduto.

12.48. Terremoto Centro Italia, sindaco Amatrice: «Neve vera emergenza». «L’emergenza non è il Terremoto, né i danni in zona rossa bensì la neve. Abbiamo urgente bisogno di turbine, non bastano gli spazzaneve. Abbiamo frazioni isolate con due metri di neve», è quanto dichiarato dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.

12.39. Terremoto Centro Italia, crolli e paura nella zona dell’epicentro: si scava nella neve. Diversi crolli sono avvenuti in seguito alle scosse di stamattina nella zona dell’epicentro. A quanto si apprende a Montereale (in provincia de L’Aquila), il centro più vicino all’epicentro della prima scossa la gente sta scavando nella neve per scappare a causa della paura del terremoto. A riferirlo sono stati operatori delle forze dell’ordine, carabinieri e Forestali, che stanno lavorando sul posto. Riferiscono che la terra «batte in continuazione e la gente ha paura. A Montereale non si registrano danni a persone».

12.25. Terremoto Centro Italia, Gentiloni: «Rafforzare l’impegno dell’esercito». Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in queste ore in contatto continuo con la Protezione Civile e il Commissario Vasco Errani, ha chiesto al Ministro della Difesa Roberto Pinotti un ulteriore, rafforzato impegno dell’esercito – assieme alla strutture operative già presenti – per garantire la massima presenza e prossimità dello Stato nei luoghi già colpiti dal sisma e oggi interessati dalle nuove scosse.

12.22. Terremoto Centro Italia, gli amministratori chiedono aiuto: «Paesi senza energia da più di 48 ore». In questi minuti gli amministratori delle zone colpite dal terremoto chiedono aiuto. «La situazione – è l’appello lanciato dal presidente della Provincia di Teramo Renzo Di Sabatino in video su Facebook – è di totale emergenza. Ci sono centri isolati per neve, non riusciamo a capire se ci sono danni. La sala operativa è stata sgombrata e dalla Prefettura ci stiamo spostando al Parco della Scienza. Abbiamo bisogno di aiuto. Dovrebbero intervenire Esercito e Genio militare. Ci sono paesi senza energia da più di 48 ore».

12.08. Terremoto Centro Italia, scuole e uffici evacuati. Da diverse parti d’Italia arrivano notizie di scuole e uffici evacuati dopo le tre forti scosse con epicentro in provincia de L’Aquila.

Il sindaco di Amatrice: «Abbiamo due metri di neve, e ora anche il terremoto». Non so se abbiamo fatto qualcosa di male, me lo chiedo da ieri, due metri di neve e ora pure il Terremoto. Che devo dire? Non ho parole», è quanto dichiarato dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

LEGGI ANCHE > Matteo Salvini e il tweet sulle disgrazie del terremoto

12.02. Terremoto Centro Italia, ad Amatrice crolla campanile. Ad Amatrice (in provincia di Rieti), il comune già colpito dalle scosse al Centro Italia dei mesi scorsi, è crollato il campanile di Sant’Agostino.

11.58. Terremoto Centro Italia, prima scossa (10.25) di magnitudo 5.1. la magnitudo della prima scossa di terremoto, avvertita alle 10.25, è stata ricalcolata in 5.1 gradi. Lo ha reso noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alla luce dei calcoli che di routine vengono fatti dopo le prime stime, date in automatico. Viene confermata per ora la magnitudo 5.4 del secondo sisma (delle 11.14) e la 5.3 del terzo (delle 11.25).

11.55. Terremoto Centro Italia, terza scossa con epicentro a Capitignano (L’Aquila). La terza forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.3, è stata registrata dalla rete sismica più a Sud di circa 10 km rispetto alle due scosse precedenti. Il comune più vicino è Capitignano, in provincia de L’Aquila.

11.47. Terremoto Centro Italia, tre forti scosse a 9 km di profondità con epicentro a L’Aquila. Stando a quanto fa sapere l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nei suoi tweet) tutte le tre forti scosse (delle 10.25, 11.14 e 11.25) si sono sviluppate a 9 km di profondità. Tutte in provincia nella zona de L’Aquila.

11.44. Terremoto Centro Italia, a Roma metro evacuata per accertamenti. Risulta sospeso il servizio sulle linee A, B e B1 della metro di Roma per attivare le verifiche necessarie e accertare eventuali danni. È stato disposto un servizio sostitutivo di navette.

11.40. Terremoto Centro Italia, la terza scossa (11.25) di magnitudo 5.3. La magnitudo della terza forte scossa di terremoto avvertita stamattina in tutto il Centro Italia ha avuto una magnitudo superiore ai 5 gradi della scala Richter. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo è stata di 5.3.

11.38. Terremoto Centro Italia, tre forti scosse avvertite anche a Roma: alle 10.25, 11.14 e 11.25. Sono dunque tre finora le forti scosse di terremoto avvertite in tutto il Centro Italia, compresa Roma. La prima, di magnitudo 5.3, alle 10.25 con epicentro vicino Montereale, in provincia dell’Aquila. La seconda di magnitudo 5.4, ancora in provincia de L’Aquila. La terza alle 11.25.

11.32. Terremoto Centro Italia, secondo Ingv scossa delle 11.14 di magnitudo 5.4 ancora nell’Aquilano. Stando a quanto riferisce dal suo account Twitter l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) tn terremoto di magnitudo 5.4 è stato registrato nell’Aquilano, nella stessa zona colpita pochi minuti prima (alle 10.25) da un sisma di magnitudo 5.3.

11.31. Terremoto Centro Italia, evacuata metropolitana di Roma. Alcune stazioni della metro di Roma sono state evacuate a scopo precauzionale dopo le scosse di terremoto avvertite anche nella Capitale. La precauzione riguarda sia la linea A che la linea B.

11.30. Terremoto Centro Italia, trema ancora la terra alle 11.26. Una nuova forte scossa, dopo quelle delle 10.25 e delle 11.14 è stata avvertita a Roma e in diverse zone del Centro Italia.

11.25. Terremoto Centro Italia, scossa delle 11.14 (secondo prima informazioni) di magnitudo 5.6. Secondo le prime infirmazioni la nuova scossa di terremoto avvertita al Centro Italia dopo quella delle 10.25 è stata di magnitudo 5.6.

11.24. Terremoto Centro Italia, stop ai treni. Dopo la forte scossa di terremoto delle 10.25, la società Ferrovie dello Stato ha deciso lo stop dei treni, per verifiche, sulle tratte ferroviarie Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona (fino alle 17) e Sulmona-Avezzano (fino alle 19). Si stanno organizzando anche corse per autobus sostitutivi a L’Aquila, dipendenti di molte aziende sono usciti temporaneamente, come previsto in questi casi, per consentire primi controlli. Per la neve che sta cadendo dalla notte, molti cittadini hanno preferito invece non lasciare le loro case. Gente in strada a Teramo.

11.20. Terremoto Centro Italia, nuova forte scossa avvertita a Roma. Una nuova forte scossa di terremoto nel Centro Italia (dopo quella delle 10.25 di magnitudo 5.3 con epicentro in provincia dell’Aquila) è avvenuta stamattina alle ore 11.14. È stata avvertita anche a Roma.

11.17. Terremoto Centro Italia, messaggio su sito Ingv. Relativamente alla scossa delle 10.25 avvertita in tutto il Centro Italia con epicentro in provincia dell’Aquila, sul sito dell’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si legge:

Un terremoto di magnitudo 5.3 è avvenuto questa mattina, 18 gennaio, alle ore 10:25 italiane in provincia dell’Aquila. I comuni più vicini all’epicentro sono Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ) e Amatrice (RI). Il terremoto è stato localizzato a una profondità di circa 9 km. L’evento sismico è avvenuto in una zona a sud dell’area della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

11.11. Terremoto Centro Italia, per ora nessun danno segnalato a Camerino, Accumuli e Norcia. Dopo la forte scossa delle 10.25 con epicentro vicino al Reatino e all’Aquilano non sono pervenute segnalazioni di danni. «Al momento non si vede fumo o nuvole nel centro storico, probabilmente non ci sono stati nuovi crolli», ha detto all’Ansa il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui. «A parte qualche crollo nella zona rossa, che immagino ci sia stato, non mi segnalato particolari criticità in seguito alla scossa delle 10.25. Stiamo tentando di raggiungere Accumoli ma c’è molta neve», ha detto all’Ansa il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci. Nessuna segnalazione di danni anche da Norcia.

11.08. Terremoto Centro Italia, per ora nessuna richiesta di soccorso. Sono decine le telefonate ai centralini dei vigili del fuoco arrivate in questi minuti dopo la scossa di terremoto delle 10.25 ma al momento non è stato riferito di richieste di soccorso. Le verifiche sono comunque ancora in corso e sono rese ancora più complicate dalla neve caduta in questi giorni e in queste ore. Un elicottero decollato da Pescara è in volo nella zona dell’epicentro.

11.05. Terremoto Centro Italia, scuole evacuate. Dopo la scossa delle 10.25 d magnutudo 5.3 (con epicentro tra le province di L’Aquila e Rieti) che ha fatto tremare il Centro Italia dli studenti di diverse scuole di Rieti sono stati fatti uscite precauzionalmente, come previsto dai piani di sicurezza. Gli edifici scolastici sono stati così evacuati.

Terremoto Centro Italia, epicentro a 28 km da Ascoli Piceno e a 111 da Roma. Rispetto ai capoluoghi e a Roma, la scossa di terremoto delle 10.25 di oggi avvertita in tutte le aree del Centro Italia è avvenuta a 28 km a Sud-Ovest di Ascoli Piceno, 36 km a Nord dell’Aquila e a 111 km a Nord-Est di Roma.

Terremoto Centro Italia, epicentro vicino Montereale, Capitignano, Campotosto, Amatrice e Cagnano Amiterno. Montereale (in provincia dell’Aquila) è il comune più vicino all’epicentro del terremoto di magnitudo 5.3 avvenuto stamattina alle 10.25, alla profondità di 9 chilometri, e avvertito in tutte le zone del Centro Italia, anche a Roma e Firenze. Gli altri comuni vicini (entro 10 chilometri) sono Capitignano (L’Aquila), Campotosto (L’Aquila), Amatrice (Rieti)e Cagnano Amiterno (L’Aquila). La scossa è stata avvertita fino in Romagna.

Terremoto Centro Italia, epicentro nella zona di Montereale. Si trova nella zona di Montereale l’epicentro del Terremoto di magnitudo 5,3 avvenuto oggi fra L’Aquila e Rieti, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)

Terremoto Centro Italia, epicentro vicino Amatrice. Il sisma, che e’ avvenuto a una profondita’ di 9 chilometri, ha avuto epicentro in un’area compresa tra Amatrice (Rieti) Capitignano e Campotosto (L’Aquila).

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Roma stamattina intorno alle 10.25 del mattino. Oltre che nella Capitale la scossa è stato avvertita a Firenze, Rieti, Frosinone, Viterbo, Ancona, Ravenna, in tutte le zone del Centro Italia.

(Immagine di copertina da sito Ingv)