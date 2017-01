iOS 10: i trucchi e le funzioni nascoste

A cura di Maurizio Monaci

Il lancio della versione 10 di iOS ha riservato una serie di nuove funzionalità agli amanti del melafonino, alcune ben in evidenza altre un pò nascoste e più difficilmente raggiungibili: vediamo le più interessanti.

1 iOS 10, SIRI LEGGE CHI TI STA CHIAMANDO

Se sei al volante o stai facendo jogging dovresti prendere in mano il telefono, fermarti e vedere chi ti sta chiamando. Con iOS 10 è possibile far ‘leggere’ a Siri, l’assistente vocale, il nome del chiamante.

Andate in Impostazioni -> Telefono -> Leggi nome chiamante. E’ anche possibile regolare ulteriori parametri: quando indossi le cuffie, quando si è connessi in Bluetooth in macchina, sempre o mai.

2 CHIUSURA DI TUTTE LE SCHEDE SAFARI

Nella scheda attualmente aperta tieni premuto l’icona in basso a destra e seleziona la voce “Chiudi xx pannelli”

3 APERTURA SCHEDE SAFARI SIDE BY SIDE (solo su iPad)

Con iOS 10 è possibile visualizzare contemporaneamente due siti web e quindi due schede. Per farlo basta aprire Safari e tener premuto l’icona della scheda in alto a destra e selezionare la voce “Apri Split View”

4 MAPPE TI RICORDA DOVE HAI PARCHEGGIATO

Funziona solo se sei connesso in Bluetooth o a Apple CarPlay e se disponibile un segnale GPS. Per attivare la funzione andate in Impostazioni -> Mappe -> Mostra posizione parcheggio. Non appena vi allontanerete della vostra macchina verrete avvisati da un messaggio con l’avviso che iOS ha memorizzato la posizione.

5 USO DELLA FOTOCAMERA COME LENTE DI INGRANDIMENTO

Impostazioni- > Generali-> Accessibilità- > Lente d’ingrandimento e attivare l’opzione. Cliccando tre volte sul tasto home, la fotocamera si aprirà e grazie ad una barra di scorrimento sarà possibile regolare lo zoom.

6 CANCELLAZIONE DI TUTTE LE NOTIFICHE (iPhone 6S e superiori)

E’ sufficiente cliccare sull’icona a forma di X e selezionare “Elimina tutte le notifiche”

7 REGOLARE L’INTENSITA’ DELLA TORCIA

Tutti i dispositivi iOS dotati di Force Touch possono regolare l’intensità luminosa della torcia. Basta fare pressione con forza sull’icona torcia e sul menù che appare, scegliere tra luminosità bassa, intermedia o intensa.

8 INSERIMENTO DI NUMERI DA TASTIERA

Un semplice trucco per inserire numeri senza cambiare tipo di tastiera. Selezionare l’icona ‘123’ in basso a sinistra e far scorrere il dito sul numero che vogliamo inserire. Una volta alzato il dito dal display si tornerà alla tastiera classica.

9 SELEZIONE DEL TESTO

Alla comparsa del cursore (dopo aver cliccato in un testo) , cliccare una seconda volta per selezionare la parola intera e una terza per l’intero paragrafo.

10 PRIORITA’ DI DOWNLOAD

Utile quando si aggiornano diverse applicazioni assieme. Basta tener premuto a lungo sull’app di nostro interesse per far in modo che venga scaricata e aggiornata per prima.

11 VOCE MASCHILE SU SIRI

E’ possibile impostare la voce maschile sull’assistente vocale Siri. Andate in Impostazioni -> Siri-> Voce Siri

12 RICONOSCIMENTO FACCIALE DELLE FOTO

L’app foto è ora in grado di analizzare i volti di tutte le foto scattate e raggrupparle. Andate in Album e aprite il raggruppamento Persone. Per ogni volto elencato basterà scrivere il nome cosi che in futuro verrà automaticamente riconosciuto.

(in copertina foto REUTERS/Charles Platiau)