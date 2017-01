Quando Reporters sans frontières cita il MoVimento di Grillo come problema dell’informazione in Italia

“In Italia la stampa non è libera: #77esimoPosto dopo il Burkina Faso“, spiegava ad aprile Beppe Grillo. E ora, sempre il fondatore del Movimento, ha lanciato l’idea di una giuria popolare che fa discutere:

Ancora il 77esimo posto. La classifica che cita Grillo è quella di Reporter senza frontiere. Parla dei dati del 2015, ancora attuali, ma il fondatore del MoVimento, oltre a non parlare del reale motivo per cui siamo così in basso (querele temerarie, giornalisti sotto scorta, minacce mafiose), dimentica di parlare di sé stesso.

Già. Perché tra le analisi di Rsf il Movimento 5 stelle risulta un problema per i giornalisti. Ecco l’analisi del 2015 e il capitolo “Populist pressure on media” (La pressione populista sui media) che figura nei dossier sull’erosione del modello europeo:

In Italy, Beppe Grillo’s Five Star Movement (M5S) has no equal when it comes to information control. It strictly regulates the ability of its parliamentary representatives to give interviews, and seems to want to control journalists as well, vilifying them when they try to maintain their independence. Grillo has accused journalists of prostituting themselves and has barred the national media from some of his meetings.