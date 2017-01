Usa, bimbo di 2 anni salva il gemello travolto dalla cassettiera | VIDEO

La cassettiera cade e travolge un bimbo di appena 2 anni, ma il suo gemello riesce ad alzare il mobile e liberare il fratellino. È accaduto negli Usa, in una casa dello Utah. L’incidente domestico si è verificato mentre i due bambini, Brock e Bowdy, stavano giocando nella loro stanza. I due si sono arrampicati sulla cassettiera che, non essendo fissata al muro, ha travolto Brock, schiacciandolo. Ma sorprendentemte Bowdy, che non era incastrato, si è rialzato e dopo diversi tentatvi è riuscito a sollevare il mobile quel tanto che è bastato a liberare il gemello.

BIMBO DI 2 ANNI SALVA FRATELLO GEMELLO TRAVOLTO DALLA CASSETTIERA

Dopo una prima esitazione, il video del salvataggio è stato diffuso sui social dal padre dei fratellini, che ha voluto così sensibilizare gli altri genitori sulla necessità di fissare i mobili al muro per evitare che incidenti simili possano capitare con bambini piccoli in casa.

(Immgine e video da archivio Reuters)