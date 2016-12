Secondo quanto denunciano diversi utenti sui social ieri, durante lo spettacolo Disney Frozen all’Auditorium Parco della Musica Roma, ci sarebbe stato un amaro finale. Alla chiusura del meraviglioso spettacolo per famiglie e dopo gli applausi il direttore d’orchestra, secondo quanto raccontano diversi spettatori, avrebbe preso la parola al microfono e davanti a una platea di bambini avrebbe dichiarato:

Babbo Natale non esiste

Apriti cielo. In un attimo la pagina eventi Facebook dello spettacolo Frozen Roma (ora non più raggiungibile) ha accolto tutti i commenti negativi e le proteste dei genitori.

Mi chiedo cosa abbia spinto il direttore d’orchestra ad avere una uscita così infelice alla chiusura del concerto. Raramente ho sentito una esibizione così magistrale di idiozia, i bambini sono stati il suo pubblico e di fatto hanno pagato regolare biglietto. Spettacolo bellissimo, peccato per il direttore

Non è ancora chiaro quale sia stata la causa della battuta. Qualcuno sulla pagina evento ipotizzava forse una reazione stizzita davanti all’uscita anticipata di diverse famiglie prima della chiusura finale. Sarà, ma stasera c’è un altro spettacolo. Qualche genitore ha continuato a criticare. La pagina che raccoglie la furia delle famiglie si chiama “Disney Frozen in concert: “BABBO NATALE NON ESISTE“. Mamme e papà inferociti non si arrendono, la polemica è destinata a continuare. Guai a toccare la magia del Natale.

Abbiamo contattato l’agenzia eventi che ha realizzato lo spettacolo: si dichiara totalmente estranea dalla singola iniziativa del direttore d’orchestra. Nella produzione si è amareggiati per la frase pronunciata ieri sera, durante i titoli di coda. L’iniziativa – a detta anche dei genitori in rete – ha rovinato uno spettacolo per bambini che si era rivelato entusiasmante e che aveva riscosso tantissimi applausi.

— UPDATE—

Intanto Auditorium di Roma ci fa sapere che Babbo Natale esiste. Tweet geniale!

Il direttore d’orchestra è stato sostituito con il maestro Marco Dallara