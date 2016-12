L’uomo ucciso a Sesto San Giovanni è Anis Amri, l’attentatore di Berlino

L’uomo ucciso nella sparatoria di stanotte nel Milanese, a Sesto San Giovanni, è l’autore dell’attentato di lunedì scorso a Berlino, il ricercato tunisino Anis Amri. Lo hanno riferito in mattinata diverse fonti investigative a Milano e a Roma citate dalle agenzie di stampa. L’identificazione dell’uomo ucciso come Amis Amri è arrivata sia dai tratti somatici sia dalla comparazione delle impronte. Una conferma è poi giunta dal ministro dell’Interno Marco Minniti nel corso di una conferenza stampa. «Questa notte alle tre a Sesto San Giovanni, Milano, nel corso di normale attività di controllo del territorio – ha spiegato il titolare del Viminale – una pattuglia della polizia ha fermato una persona sospetta. Nel momento in cui è stato fermato, l’uomo ha immediatamente estratto una pistola e sparato all’agente che gli aveva chiesto i documenti, Cristian Morio. L’agente è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. La pattuglia ha reagito al fuoco, e la persona che ha aggredito la pattuglia è stata uccisa. È risultata essere senza ombra di dubbio Anis Amri, il presunto sospettato dell’attacco terroristico a Berlino».

ANIS AMRI, UCCISO IN UNA SPARATORIA CON LA POLIZIA

Secondo quanto ricostruito dalla questura (e a quanto riferito anche dal ministro dell’Interno) Anis Amri è stato fermato dalla Polizia per un controllo verso le 3 ei notte mentre camminava a piedi in Piazza I Maggio. Alla richiesta di mostrare i documenti il ricercato avrebbe estratto una pistola calibro 22 dallo zaino e avrebbe sparato a due agenti di una volante, Christian Morio e Luca Scatà, colpendone uno alla spalla. I poliziotti avrebbero poi risposto al fuoco, uccidendolo. Anis Amri non aveva con sé documenti. Il poliziotto colpito alla spalla, Morio, è stato portato all’ospedale di Monza.

ANIS AMRI, UCCISO DA UN AGENTE IN PROVA

Movio, ricoverato con un proiettile conficcato nella spalla, ha 36 anni ed è del Commissariato di Sesto San Giovanni. L’agente scelto deve essere operato, ma le sue condizioni sono buone. Ad uccidere l’attentatore di Berlino Anis Amri è stato Scata’, 29 anni, agente in prova al Commissariato di Sesto San Giovanni.

ANIS AMRI, IN ITALIA DALLA FRANCIA

Dagli accertamenti dalla Digos, coordinati dal capo dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili, Anis Amri è arrivato in Italia dalla Francia, precisamente da Chambery, in Savoia, da dove ha raggiunto Torino. Dal capoluogo piemontese ha preso poi un treno per Milano. L’attentatore di Berlino sarebbe arrivato nel capoluogo lombardo attorno verso l’una di notte. Dalla Stazione Centrale si è poi spostato a Sesto san Giovanni dove ha poi incrociato i due agenti della volante che, durante una sparatoria, lo hanno ucciso.

ANIS AMRI, DOCUMENTI TROVATI NEL TIR DELL’ATTENTATO A BERLINO

Si conclude proprio in Italia, dunque, la caccia all’uomo responsabile del terribile attentato del mercatino natalizio di Berlino di lunedì sera, quando un tir è piombato sulla folla in piazza Breitscheidplatz uccidendo 12 persone e ferendone oltre 40. A bordo del mezzo sono stati trovati proprio documenti di Anis Amri. Sul camion sono state anche individuate le sue impronte.

(Foto di copertina da archivio Ansa)