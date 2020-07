Turismo estivo: estero? No, le vacanze saranno in Italia

Il trend del turismo 2020 è molto chiaro a tutti, un po’ per la domanda neanche tanto velata del governo che ha invitato gli italiani a trascorrere le proprie vacanze sul nostro territorio e un po’ per la mancanza di risorse economiche. La tendenza estiva del 2020 sembra un ritorno alle origini, un ritorno agli anni ‘60, dove ci si armava di bagagli e familiari e ci si spostava in massa al mare.

Turismo 2020: prevenire è meglio che curare

Einstein diceva che una crisi può portare a delle opportunità se si riesce a guardare nel verso giusto. In parte può essere vero e il turismo italiano del 2020 sarà chiamato a rispondere a questo quesito a breve. Le analisi di un sito prestigioso come Airbnb ci rivelano che le tendenze di ricerca dei “vacanzieri” italiani sono per più dell’80% (esattamente l’82%) incentrate su mete italiche. Niente più Tunisia, Maldive, Egitto, bensì spazio a Puglia, con le spiagge salentine o i centri storici saraceni, alla Calabria, alla Toscana o Trentino Alto Adige o al Veneto per una visita al casinò di Venezia, meta molto amata dagli appassionati di gioco d’azzardo e scommesse.

Secondo Giacomo Trovato, country manager di Airbnb, le famiglie italiane stanno prendendo in considerazione case vacanze con piscine e obbligatoriamente wifi, cosa che sembra erede di un tipo di vacanza che ricorda molto gli anni del boom economico in cui l’intero nucleo familiare più nonni e zii si spostavano nelle case al mare o in montagna. In tutto ciò ha influito e non poco la voce “grossa” fatta dal premier Conte che ha invitato le famiglie e gli italiani a trascorrere più tempo sulle nostre spiagge e nelle nostre strutture ricettive per agevolare la ripresa e quindi evitare viaggi all’estero, con la speranza di scoprire la nostra penisola molto spesso snobbata da noi italiani e apprezzatissima dagli stranieri.

Il Codacons conferma un turismo 2020 di prossimità

Si sa i numeri non sono tutto nella vità, ma quando ci possono aiutare a capire dei trend e quindi a prevenire o a organizzarci per tempo soprattutto quando si gestiscono attività turistiche allora ben vengano. Per ciò che concerne l’estero i dati parlano in maniera molto chiara: solo il 20% totale dei villeggianti italiani si sposterà fuori dalla nostra penisola, andando a preferire mete più esotiche come Egitto, Tunisia, Spagna e Grecia. In Italia le mete turistiche maggiormente cercate su Google sono soprattutto le mete meridionali con Puglia in testa scelta dal 24% dei vacanzieri italiani, seguita da Sicilia con 24% e Sardegna con 18%.

La vacanza sta prendendo sempre più la forma di un ricongiungimento familiare che vede la preferenza della scelta delle case di famiglia posizionate al mare, al lago o in montagna. Nel 2019 i turisti italiani che avevano scelto l’estero erano stati 39 milioni, mentre secondo il Codacons saranno poco più di 30 milioni, quindi il 23% in meno nell’estate di quest’anno. Anche le comitive di ragazzi sono più predisposte a trascorrere le proprie vacanze estive in Italia, così come anche le coppie in pensione. Questi sono numeri importanti da cui l’Italia del turismo può e deve ripartire guardando con speranza al futuro e facendo innamorare tanti turisti italiani che invece spesso mirano forzatamente a mete estere.