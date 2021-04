La lotta di TikTok contro gli account che pubblicano contenuti violenti e pornografici

Ad avvertire TikTok dell’esistenza dell’hashtag #dontsearchthisup è stato BBC News che, a sua volta, se l’è visto segnalare da un utente. Questo il giro che è stato fatto perché l’app cinese agisse su una serie di contenuti violenti e pornografici pubblicati e raccolti sotto un hashtag. Andiamo con ordine: sono quasi 50 milioni le visualizzazioni accumulate dal trend #dontsearchthisup TikTok e il social è intervenuto per bandire questo e altri hashtag utilizzati per pubblicare materiale offensivo, che si sta provvedendo a eliminare.

Il ban sull’hashtag che ancora non basta

Tutto è partito quando un adolescente ha contattato BBC News facendo presente di aver «visto il porno hardcore e cruento», definendosi «davvero preoccupato per questo perché così tanti ragazzi usano TikTok». Il giovane ha anche fatto notare la lentezza di TikTok nell’agire dal momento in cui si segnalano sia i contenuti che i profili che li pubblicano. Non è bastato eliminare l’hashtag che veicolava questo tipo di contenuti impedendo che fosse ricreato, quindi, perché le persone che vogliono continuare a pubblicare materiale del genere su TikTok hanno individuato un modo per aggirare il ban.

Si tratta di inserire i video incriminati nell’immagine profilo – al posto di una foto fissa – invece di caricarli normalmente. Gli account in questione, spiega BBC News, sono appositamente denominati con un miscuglio casuale di lettere e hanno zero video pubblicati (seppure siano seguiti da decine di migliaia di follower che rimangono in attesa della pubblicazione del video profilo, solitamente qualcosa di scioccante). Per far sì che chi vuole possa comunque avere accesso a questi contenuti, infatti, si è anche generato un nuovo hashtag che abbiamo intercettato (che ha già generato 1,5 milioni di visualizzazioni) e che veicola video in cui compare il nome degli utenti da cercare per trovare contenuti shock. E questi video, comunque, compaiono anche nella sezione “Per te” dell’app.

Ad avvertire di #dontsearchthisup TikTok è stata BBC

BBC ha sottolineato di aver visionato sia clip pornografici condividi come immagine profilo che video dell’esecuzione del pilota americano Muadh al-Kasasbeh da parte del gruppo islamico nel 2015. Secondo gli esperti di L1ght – associazione che si occupa di rendere internet un posto più sicuro in primis per i bambini – «TikTok ha una reputazione piuttosto positiva quando si parla di sicurezza, quindi non li biasimo per non avere politiche e strumenti di moderazione per un fenomeno tossico di cui non erano a conoscenza».

TikTok sta agendo al meglio delle sue possibilità per arginare il fenomeno e, come sempre, quando si tratta di internet e minori anche la vigilanza da parte dei genitori risulta avere un ruolo fondamentale. Un portavoce di TikTok, in merito alla questione, ha dichiarato: «Abbiamo bandito in modo permanente gli account che hanno tentato di aggirare le nostre regole tramite la loro foto del profilo e abbiamo disabilitato gli hashtag tra cui #dontsearchthisup, il nostro team di sicurezza sta continuando la sua analisi e continueremo a prendere tutte le misure necessarie per mantenere la nostra comunità al sicuro».

Una riflessione risulta doverosa, però, a questo punto: è possibile che per TikTok – così come per gli altri social – non ci sia un modo per monitorare questi fenomeni e stroncarli sul nascere? Ci è voluta la segnalazione di un utente alla BBC e il contatto della celebre testata con TikTok perché i provvedimenti fossero rapidi e mirati. Per rendere i social un posto sicuro occorre trovare un modo di giocare d’anticipo.