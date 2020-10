Rrahmani e un preparatore positivi: altri due casi nel Napoli

È stato il sito Il Napolista – che già aveva battuto in anteprima la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis in occasione dell’assemblea della Lega Calcio di inizio settembre – a dare l’anticipazione della notizia di un terzo positivo tra i calciatori del Napoli e di un quarto caso sempre all’interno del gruppo squadra (si tratta di un preparatore atletico). Il caso riguarda Amir Rrahmani, difensore kosovaro acquistato – nel mercato di gennaio – dal Verona. Il calciatore si è unito alla squadra durante questo raduno estivo e adesso fa parte a tutti gli effetti della rosa partenopea.

Rrahmani è il terzo calciatore del Napoli positivo

La trafila dei calciatori del Napoli positivi è iniziata qualche giorno fa: nella scorsa settimana, prima di Juventus-Napoli e dopo Napoli-Genoa, erano risultati positivi sia Piotr Zielinski, sia Elif Elmas. Il primo è stato testato a metà settimana, mentre il calciatore macedone ha avuto il risultato proprio a ridosso del match di Torino che, poi, non si è disputato in seguito al provvedimento emanato dall’Asl di Napoli che invitava i calciatori partenopei positivi e i loro contatti a isolarsi per evitare l’allargamento del contagio.

Un contagio che, adesso, riguarda altri due membri del gruppo squadra. Dopo il Genoa (che ha 22 tesserati positivi), il Napoli è la squadra di Serie A che presenta il maggior numero di contagi al suo interno (tre calciatori e due membri dello staff). Eppure, nelle scorse ore, si è ancor di più inasprito il dibattito sull’opportunità di disputare la partita dello Stadium tra Juventus e Napoli.

Il resto dei tamponi (i giocatori si sono sottoposti al test nella giornata di ieri, ma i risultati sono arrivati solo oggi) è, ovviamente, negativo.