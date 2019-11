Fondazione Open, Marco Carrai perquisito e indagato. Renzi: «Massacro mediatico»

Dopo le oltre 30 perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza nella mattina di martedì 26 novembre, in serata è trapelata la notizia che tra i perquisiti e gli indagati figura anche Marco Carrai, noto imprenditore e amico di Matteo Renzi. I pm che conducono l’indagine sulla Fondazione Open ipotizzano, oltre ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite, anche quello di finanziamento illecito ai partiti.

Fondazione Open, Marco Carrai perquisito e indagato.

Stando agli inquirenti di Firenze, la fondazione Open avrebbe svolto il ruolo di articolazione di partito. Per questo sotto la lente di ingrandimento delle indagini vi è l’avvocato Alberto Bianchi, già perquisito a settembre, che si ipotizza abbia fatto da mediatore tra la fondazione e il mondo della politica, in particolare con il giglio magico di Matteo Renzi. Nel mirino anche Marco Carrai, amico d’infanzia del leader di Italia Viva. «Ho fiducia che la magistratura chiarirà presto la mia posizione – ha dichiarato Carrai- So di non aver commesso reati e di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge». Bianchi si è invece difeso tramite il suo legale chiarendo che «tutte le entrate e le uscite della fondazione sono tracciabili perché avvenute con bonifico e carte di credito. Tutto alla luce del sole».

Le perquisizioni

Nella mattina di martedì 26 novembre sono state eseguite perquisizioni presso la multinazionale del farmaco Menarini della famiglia Aleotti e le società di Onorato,dell’imprenditore Alfredo Romeo, coinvolto nell’inchiesta Consip, nella sede dell’impresa di costruzioni Pizzarotti a Parma, e nella sede della holding del gruppo Gavio. Perquisizioni anche alla Garofalo Healt Care e alla Getra di Napoli.

L’intento è scovare «significativi intrecci tra prestazioni professionali rese da Bianchi e dai suoi collaboratori e finanziamenti alla Open», ovvero accertare se ad almeno una parte dei contribuiti versati dagli imprenditori alla fondazione siano corrisposti dei “favori” politici.

Matteo Renzi: «Massacro mediatico»

«Un’operazione in grande stile, all’alba, di forte impatto mediatico» ha scritto nella serata di martedì su Facebook Matteo Renzi, ricordando che i pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sono gli stessi che in passato avevano «firmato l’arresto per i miei genitori, provvedimento – giova ricordarlo – che è stato annullato dopo qualche giorno dai magistrati del Tribunale del Riesame. Ma il danno mediatico, e psicologico, ormai era già stato fatto». L’ex presidente del Consiglio ha evidenziato come se da un lato «è giusto che i magistrati indaghino», dall’altro «è altrettanto giusto che io mi scusi con decine di famiglie per bene che stamattina all’alba sono state svegliate dai finanzieri in tutta Italia solo perché un loro congiunto ha sostenuto in modo trasparente la nostra attività politica». L’ex segretario del Partito Democratico arriva provocatoriamente a invitare le aziende private a non finanziare Italia Viva «se non volete passare guai di immagine. È un paradosso perché proprio noi avevamo voluto l’abrogazione del finanziamento pubblico e un sistema trasparente di raccolta fondi all’americana».

Matteo Renzi scrive ancora che aspetterà con pazienza il risultato delle indagini: «Se fare un versamento regolare, volontario, tracciabile e trasparente (ovviamente non a tutte le migliaia di fondazioni politiche del nostro Paese ma solo a qualche specifica fondazione) diventa occasione per una perquisizione e relativo battage mediatico mi rendo conto che sia molto difficile in questo Paese finanziare liberamente la politica. O almeno qualche politico». In conclusione al suo post, Renzi fa anche riferimento a Luigi Di Maio, che ha commentato evidenziando «un problema serio su fondi e finanziamenti ai partiti» e invocando «subito una commissione d’inchiesta, lo chiederemo nel contratto di governo che faremo partire a gennaio». Renzi dal canto suo risponde al leader politico M5S che «se altri partiti utilizzano questa vicenda per chiedere commissioni di inchiesta sui partiti e sulle fondazioni io dico che ci sto. Anzi, rilancio: dovremmo allargare la commissione di inchiesta anche a quelle società collegate a movimenti politici che ricevono collaborazioni e consulenze da società pubbliche. Italiane, certo. Ma non solo italiane».

(Credits immagine di copertina: ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI)