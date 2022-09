Il patriarca Kirill esorta i fedeli ad arruolarsi

“Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna”: il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill esorta così gli uomini della Federazione alla mobilitazione lanciata dal presidente Vladimir Putin, invitando i fedeli a “non avere paura della morte”. Lo riporta in un tweet il media indipendente bielorusso Nexta. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

«L’attuale forum è dedicato al ruolo dei leader religiosi nella vita spirituale e sociale delle persone in tempi post-pandemici. Non c’è dubbio che oggi l’umanità sta attraversando uno dei periodi più difficili della storia moderna. Alle sfide poste dalla pandemia di coronavirus si aggiungono i problemi alimentari, energetici ed economici causati dai tentativi di costruire un mondo senza valori morali». Lo ha affermato giorni fa il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill nel saluto inviato ai partecipanti al 7/o Congresso dei Leader delle religioni mondiali e tradizionali tenutosi a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan, con la partecipazione del Papa. Il messaggio di Kirill è stato letto nella sessione inaugurale dal metropolita Antonij di Volokolamsk, capo del Dipartimento delle relazione ecclesiastiche esterne del Patriarcato moscovita. «Negli ultimi due decenni – ha proseguito -, questi tentativi hanno portato non solo alla perdita del concetto di giustizia nelle relazioni internazionali, ma anche ad aspri scontri, conflitti militari, diffusione del terrorismo ed estremismo in diverse parti del mondo. Oggi, come mai prima d’ora – ha affermato Kirill -, è difficile per le persone navigare nel flusso di informazioni, resistere ai suggerimenti ideologici, mantenere una mente sobria e la pace della mente. Abbiamo assistito alla distorsione dei fatti storici e alla manipolazione senza precedenti della coscienza di massa. È perché c’è sempre meno amore, misericordia, compassione nella società. Sempre più spesso ascoltiamo e leggiamo nello spazio pubblico parole piene di odio verso interi popoli, culture e religioni». Secondo il patriarca di Mosca, «il percorso di dittatura, rivalità e confronto scelto da alcuni governanti di questo mondo sta portando l’umanità alla distruzione. E in queste condizioni, è la fede che può rimettere in sesto le persone, riportarle sulla via del dialogo e della cooperazione, perché nelle religioni tradizionali i principi morali fondamentali dell’esistenza umana rimangono incrollabili. Cogliendo questa opportunità, vorrei esprimere una speciale gratitudine alle autorità del Kazakistan per il fatto che, su loro invito, autorevoli leader religiosi di tutto il mondo hanno potuto nuovamente riunirsi nella capitale della Repubblica – ha aggiunto -. La possibilità di dialogo nelle attuali difficili circostanze è una risorsa molto preziosa, un passo importante verso la soluzione dei problemi esistenti. Sono sicuro che il dialogo pacificatore dei leader religiosi, unito alla loro influenza sulle menti e sui cuori delle persone, può e deve contribuire a superare le sfide del nostro tempo, ad armonizzare le relazioni internazionali ea stabilire un giusto ordine mondiale. Auguro ai partecipanti al Congresso una comunicazione significativa e utile, comprensione e accordo reciproci, in cui Dio vi aiuti tutti», ha concluso Kirill.

