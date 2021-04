Perché sponsorizzare Bidoo equivale a pubblicizzare il gioco d’azzardo sui social

Bidoo si presenta come un «modo rivoluzionario di fare shopping» che «da l’opportunità di risparmiare fino al 95% su fantastici prodotti». I prodotti che vengono venduti sono «nuovi, di marca e con garanzia del produttore» e il meccanismo di vendita è quello delle aste online. La spiegazione del gioco è la seguente, come si legge sul sito: «Il prezzo d’asta parte da 1 Centesimo, ogni volta che qualcuno fa una puntata il prezzo incrementa di 1 Centesimo e il Tempo di scadenza viene aumentato di un massimo di 60 secondi. Se sei l’ultimo a fare la puntata e il tempo di scadenza è scaduto. Vinci l’asta! Puoi fare tutte le puntate che vuoi su un asta». Il meccanismo, come andremo a spiegare, è assimilabile al gioco d’azzardo. In Italia la promozione del gioco d’azzardo è regolamentate con una legislazione molto severa ed è, di fatti, vietata su tutti i mezzi di comunicazione, social media compresi (come stabilito dalla legge 9 agosto 2018, ovvero il Decreto Dignità).

Perché Bidoo può essere considerato gioco d’azzardo

Il maccanismo di Bidoo prevede che le persone che partecipano alle aste non sappiano né quante persone stanno facendo la stessa cosa né la cifra che potrebbero arrivare a spendere per ottenere un premio. Si partecipa, di fatti, non sapendo né quante possibilità si hanno di vincere né quanti soldi si dovrà spendere per ottenere il premio. Le puntate vengono fatte al buio – non è possibile capire se il banco sia o meno controllato da bot che influenzano le possibilità di vincita di chi partecipa – e ogni giocatore ha a disposizione una manciata di secondi per decidere se vale la pena farne un’altra. Gli ingredienti per attirare le persone che amano il gioco d’azzardo ci sono tutti e i ludopatici potrebbero caderne preda molto facilmente e diventare dipendenti, perdendo moltissimi soldi.

C’è poi da considerare che molte puntate vengono offerte gratuitamente – anche tramite, come vedremo, la sponsorizzazione di influencer sui social – ma, una volta entrati nel meccanismo e volendo continuare a giocare comprandole, ogni singola puntata costa 0,50 centesimi. Puntando 0,50 centesimi, in pratica, si va ad aggiungere al bene all’asta un valore di 0,01 centesimi – come chiarito dal regolamento -. L’impressione, giocando, è quella di spendere un 0,01 centesimi ogni volta che si a click ma, di fatti, si sta investendo cinquanta volte tanto. Proprio da questo meccanismo guadagna Bidoo, che se vende un bene a 0,66 centesimi (frutto di 66 puntate) sta in realtà guadagnano 66 x o,50, ovvero 33 euro.

Sul web ci sono diverse recensioni in merito e sono molti quelli che fanno notare che alcune aste terminano con il prezzo del prodotto che è salito talmente tanto da arrivare quasi a quello di listino. In molti casi il tanto decantato risparmio, quindi, nemmeno c’è e per vincere i beni all’asta è necessario sostenere delle spese che non vengono rimborsate se – alla fine – non si compra il prodotto al prezzo di listino meno la cifra che si è già investita nel gioco. In sostanza, o compri a prezzo pieno quel prodotto per il quale hai già investito soldi oppure quel denaro andato in puntate sarà stato perso.

Sono molti gli influencer che pubblicizzano Bidoo

Lo Stato italiano vieta qualsivoglia forma di pubblicità del gioco d’azzardo per proteggere il cittadino dalla dipendenza e dalla perdita di ingenti somme di denaro ma non sono pochi gli influencer che, di fatti, tramite i loro profili pubblicizzano il sito di aste online Bidoo dopo aver stretto degli accordi per la sponsorizzazione. Andando su Instagram gli account che pubblicizzano la piattaforma sono molteplici e ci sono due hashtag – #bidoo e #bidooitalia – che raccolgono moltissimi post pubblicitari.

Ci sono poi una serie di influencer che forniscono (o hanno fornito) puntate gratis piazzando la scritta adv in piccolo o trasparente e, in alcuni casi, non rendendo noto esplicitamente che si tratta di un adv. Solo nelle ultime 24 ore – andando a vedere le storie ricondivise dal profiloInstagfram Bidoo.it – sono tanti gli influencer che hanno pubblicizzato il sito.

Lacrivello, influencer di beauty e lifestyle, su Instagram ha oltre 300 mila follower e nelle storie consiglia ai follower di andare a giocare perché non costa nulla e perché lei regala le puntate.

Anche Elena Rizzello, elenariz su Instagram, con oltre mezzo milione di follower a cui parla della sua vita tra figli, viaggi e cucina, sponsorizza Bidoo.

Marco Marfella, digital creator e web star. Ci sono infine i più noti, Akash Kumar – che è stato concorrente dell’Isola dei Famosi – e Taylor Mega.

Con più o meno entusiasmo tutti questi influencer – e tanti altri ancora – incitano le persone ad andare su Bidoo e a giocare, alimentando quello che – di fatti – è un gioco d’azzardo che si fa passare per asta online.