Facebook vuole pagare le notizie dei giornali: pronto un accordo da 3 milioni di dollari

Se non è una rivoluzione poco ci manca. Facebook sarebbe pronta a stringere un accordo economico triennale con i grandi media dell’informazione americana, in particolare testate giornalistiche e televisioni. Mark Zuckerberg avrebbe proposto infatti a diversi editori statunitensi un contratto da circa 3 milioni di dollari all’anno per acquisire il diritto di utilizzare titoli, estratti di articoli o anche testi integrali all’interno di una nuova sezione del social network. Una ‘scheda’ interamente dedicata all’informazione che il team di Menlo Park intende lanciare entro la fine dell’autunno negli Stati Uniti e nel 2020 nel Vecchio Continente.

Chi rientra nell’accordo

L’indiscrezione è stata lanciata dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano internazionale con sede a New York, l’accordo sarebbe già stato proposto alla testata televisiva ABC News (di proprietà della Disney), al sito Dow Jones (editore dello stesso Wall Street Journal), al portale di informazione Bloomberg e al quotidiano statunitense The Washington Post. Si tratterebbe di contratti triennali durante i quali le redazioni manterrebbero il controllo non solo del tipo di contenuti pubblicati, ma anche del modo in cui gli articoli appaiono sul social network. Potranno cioè decidere cosa i lettori possono visualizzare su Facebook e cosa invece possono consultare solo navigando sul sito della testata in questione.

Facebook vuole contrastare le fake news

La strategia di Zuckerberg, secondo il Wall Street Journal, è evidente. Facebook intende valorizzare le fonti più affidabili e potenziare i contributi provenienti dai giornali locali che servono la zona di residenza dell’utente. Così facendo il social network otterrebbe notizie da fonti autorevoli, allontanando le polemiche sulla diffusione di fake news, e agli editori sarebbe così concessa la possibilità di reindirizzare una mole rilevante di traffico verso i propri portali. Questa soluzione potrebbe in parte colmare il drastico calo del numero di utenti proveniente da Facebook verso i siti di notizie iniziato nel 2016. Infatti tre anni fa, complici le polemiche sulla diffusione di bufale durante le elezioni presidenziali americane, Facebook aveva modificato l’algoritmo provocando gravi perdite alle società editoriali.

