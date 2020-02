Da Calciopoli a Celcettopoli: donne in cambio di informazioni riservate

Galeotta fu la registrazione. I protagonisti del dialogo sono Andrea Montemurro, dirigente della Divisione Calcio a 5, e Gianluca La Starza, presidente della squadra di calcetto del Latina. Montemurro nella telefonata rivela informazioni riservate, quelle sull’esclusione imminente di una squadra dalla serie massima, e La Starza in cambio offre la compagnia di una giovane donna «carina» e «pure intelligente».

LEGGI ANCHE >>> Cosa ha detto Zeman sul calcio femminile e sulle donne in cucina

Montemurro si dimette ma poi cambia idea e intanto cancella la sua pagina Facebook

Impossibile non fare il paragone. L’intercettazione telefonica non lascia spazio ad alcun dubbio. Montemurro, di tutta risposta, ha firmato una lettera di dimissioni al presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – poi ritirata – e ha cancellato la sua pagina Facebook. La situazione ora è precaria, ovviamente, con Sibilla che potrebbe richiedere l’intervento della Procura federale facendo crollare tutti i vertici attuali. Ad aggravare la posizione di Montemurro c’è anche il fatto di essere Delegato Uefa 2019/2023 e Consigliere federale in quota Lega Dilettanti.

Informazioni riservate in cambio di un weekend con una bella donna

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/sport/sex-gate-nel-calcio-a-5-la-telefonata-ti-faccio-un-regalo-e-carina-e-pure-intelligente/354320/354887&width=320&height=180″ width=”320″ height=”180″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

L’intercettazione della telefonata riporta l’intera conversazione tra Montemurro e La Starza. Il primo riferisce a chiare lettere al secondo come il Maritime, squadra di serie A, stia per essere escluso dalla Covisod (società che si occupa di valutare le iscrizioni delle squadre dilettantistiche). Dopo aver spiegato il contesto in cui l’eslusione è stata decisa Montemurro non manca di specificare: «Oh, sei l’unico che lo sa, eh. Non lo sa nessuno. Non mi va di far girare queste voci». Risposta pronta da parte di La Starza: «No no, tranquillo». E aggiunge: «Io devo ricambiare in quel modo. Fai l’estate e poi ti faccio quel regalo». E subito arriva l’approvazione di Montemurro: «Bravo, bravo». Poi la valutazione del servizio offerto, con La Starza che garantisce: «Carina, carina, quando la vedi mi dirai se è carina. Poi è una donna pure intelligente, eh. Così ti passi qualche weekend sereno pure da queste parti». Dalla conversazione sembrerebbe una pratica usuale, questa. E via che, dopo aver parlato della ricompensa, i due tornano a parlare come se nulla fosse.

(Foto copertina da Pixabay)