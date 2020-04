Quali sono le regole fondamentali del Blackjack e cosa bisogna sapere

Il Blackjack è uno dei giochi da casinò più conosciuti al mondo. Questo lo si deve alla sua storia, alla sua facilità e al suo fascino. Se non sai come si gioca non ti preoccupare, con questa breve ma dettagliata guida ti spiegheremo tutto. Iniziamo da un piccolo cenno storico. Questo gioco era già conosciuto nel sedicesimo secolo in Europa come “Ventuno”. Una volta giunto in America, furono introdotte alcune regole e bonus. Tra questi ve ne era uno molto particolare: se durante la mano si riceveva un Jack ed un Asso di colore nero (quindi fiori o picche) la vincita veniva pagata 10 ad 1. Da questo poi è derivato il nome Blackjack, popolare gioco ormai in tutti i casino, anche quelli online.

Cos’è il Blackjack?

Il Blackjack si gioca con le carte francesi, tutte tranne i jolly. La partita si svolge tra il banco (quindi il mazziere) e i giocatori. L’obiettivo dei giocatori è raggiungere un punteggio di 21, o superiore a quello del banco, senza andare oltre e quindi “sballare”. Il punteggio si calcola in base alle carte ricevute. Per le carte dal 2 al 10 vale il loro punteggio: se avrai un 8, il tuo punteggio sarà 8. Se invece riceverai una figura, sappi che queste valgono 10. L’asso invece può valere 1 o 11.

Il dealer, anche conosciuto come groupier, distribuirà due carte scoperte ad ogni giocatore (una per ogni giro ed in senso orario), mentre a se stesso darà la prima carta coperta e la seconda scoperta. Nel caso il punteggio non sia soddisfacente si possono chiedere altre carte, sempre una alla volta. Naturalmente può farlo anche il mazziere.

Ora che hai le basi per poter giocare, ecco cinque piccoli suggerimenti che ti aiuteranno nel corso del gioco.

Gioca sempre in un casinò, che sia tradizionale o online, legale e autorizzato ad operare in Italia. Se non ti senti pronto, fai qualche prova con le versioni demo che quasi tutti i casinò online mettono a disposizione. Non buttare i tuoi soldi. Impara tutti i termini legati al gioco e il loro significato. Ti saranno molto utili durante la partita. Per questo alla fine della guida abbiamo aggiunto un piccolo glossario. Non credere a chi promette vincite sicure: sta mentendo. Puoi imparare strategie e tecniche di gioco, ma il Blackjack, così come gli altri giochi da casinò, si basa anche sulla fortuna. E nessuno può controllare la Dea Bendata. Ricorda che il Blackjack ha diverse varianti. Potresti giocare ad una variante che non conosci e le perdite saranno dietro l’angolo. Tra le varianti più conosciute ci sono il Blackjack Europeo, lo Spagnolo e l’Atlantic.

Il glossario del Blackjack

Prima di cimentarti nel Blackjack leggi il seguente glossario. Troverai i termini più utilizzati durante una partita.

Carta (Hit): quando hai bisogno di un’altra carta oltre alle due che ti ha distribuito il mazziere, dirai “Carta” al dealer.

Sto: quando il tuo punteggio ti soddisfa dirai al dealer “sto”.

Blackjack: se ottieni una mano composta da un Asso e una figura, avrai un Blakcjack. Questa combinazione batte un punteggio di 21 realizzato con più carte.

Assicurazione: se il banco ha un Asso come carta scoperta avrai diritto di chiedere l’assicurazione. In quel caso, dopo aver pagato una somma pari al 50% della tua puntata iniziale, sarai assicurato con un Blackjack del mazziere. Nel caso avvenga, otterrai una cifra pari al doppio della tua assicurazione.

Dividere (Split): se le prime carte che hai ottenuto sono di uguale valore, hai la possibilità di dividerle, puntando la stessa cifra iniziale su entrambe. Così proseguirai a giocare come se avessi due prime carte.

Raddoppio: se con le prime due carte hai ottenuto un punteggio da 9 a 15, hai la possibilità di raddoppiare la tua puntata. Attenzione però, in questo modo potrai richiedere solo un’altra carta.

Pareggio (Push): si ha un pareggio quando sia tu che il mazziere avete lo stesso punteggio. In questo caso riavrai la tua puntata iniziale.

Sballare: si “sballa” quando il punteggio delle carte supera il 21. Se il dealer sballa vinceranno tutti i giocatori, sempre che anche loro non abbiamo sballato.