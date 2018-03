Twitter gioca a #chiamailcanedimonti

“Torna a casa Lusso”, Lee Moo (da leggersi come l’IMU) fino a Libertà: la trovata di Mario Monti di farsi intervistare da Daria Bignardi con tanto di cagnolino tra le braccia (LEGGI QUI) ha scatenato Twitter, che ora si impegna nel gioco del giorno con #chiamailcanedimonti

MA IL CAGNOLINO UN NOME CE L’HA GIÀ – In realtà il batuffolo bianco del Senatore Monti, adottato in diretta tv, non ha bisogno di un nuovo battesimo: è lo stesso premier a presentare ufficialmente il suo nuovo cane su Twitter, in una posa che ricorda un po’ il re Mufasa che mostra al mondo il suo Simba: “Vi presento Empatia – twitta Monti, con tanto di foto – per gli amici Empy”.

