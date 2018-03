Il politico che ti invia le sue foto porno

La Bild racconta l’ennesimo scandalo sessuale che ha coinvolto la politica: stavolta è toccato alla città di Francoforte. Ecco cosa ha combinato Stefan Freiherr von Wangenheim.

SORPRESA – Il nobile assessore Stefan Freiherr von Wangenheim, secondo quanto rivela la Bild, ha trovato un passatempo serale che lo ha reso protagonista di uno scandalo di portata nazionale. Le notizie sconvolgenti sono due, la prima è che il politico è perfettamente in grado di utilizzare internet e la nuova tecnologia (un vero primato!), la seconda è che l’arzillo 57 enne ha scelto di inviare immagini del suo pene in erezione via mail. Insomma, non era meglio quando la gente del potere aveva bisogno degli assistenti perché non in grado di avere approcci con la tecnologia?

SCOPERTA – Quando la notizia è balzata alle cronache, il politico mica si è scomposto e, anzi, ha commentato: “Credevo fosse una questione privata tra due persone e non per tutti gli abitanti di Francoforte”. Che tenerezza.

(Photo Credit/Bild)