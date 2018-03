Mario Monti e il Pd nato nel 1921

“La politica tradizionale e i vecchi partiti – uno fondato nel 1994 quindi non vecchio ma neanche nuovo, e uno del 1921 come anno di istituzione – non sono in grado, legati come sono a interessi costituiti, di offrire una visione nuova da tradurre in atto per l’interesse di cittadini, come siamo noi, membri della societa’ civile”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti, parlando ai candidati di Scelta civica alla circoscrizione Campania 1 alla Camera e al Senato in Campania. Su Twitter l’affermazione ha provocato qualche reazione: