Charlize Theron negli ultimi giorni è diventata ospite fissa dei siti di informazione. Prima le dichiarazioni sul suo essere single da più di dieci anni, poi la candida ammissione sull’orientamento sessuale del figlio – «é una ragazza, e va bene così» – infine la difesa del suo non aver una dolce metà a suon di «meglio single che insignificante». Ora è tornata a far parlare di sé, sempre in chiave femminista.

Charlize Theron ha blastato un conduttore francese che ha baciato la traduttrice

Ospite di un programma televisivo francese, Charlize Theron non ha nascosto la sua indignazione per il comportamento ai suoi occhi sessista di uno dei conduttori. Cyril Hanouna aveva infatti fatto spostare la traduttrice vicino all’attrice, in un modo che lei stessa aveva definito “boss”, traducibile come “prepotente” un maniera informale. Forse per questo il conduttore ha voluto recuperare, ma come si suol dire, peggio la toppa del buco. «Innanzitutto, sei un amore» dice alla traduttrice che cerca di accendere il microfono, e le dà un bacio sulla guancia. Un gesto che Charlize Theron non ha tollerato.

Hanouna recadré par Charlize Theron en direct dans #tpmp. pic.twitter.com/b3u59ATNnx — Tom MASSON (@MassonTom1) April 24, 2019

«Wow!» è stato il commento dell’attrice, che ha aggiunto fissando negli occhi Hanouna «magari la prossima volta chiedile il permesso». Hanouna ha reagito cercando di sdrammatizzare, ma ha velocemente archiviato l’imbarazzo aiutando la traduttrice a far funzionare il microfono, mentre Theron abbozzava una risata. La sua reazione è stata elogiata sui social network, che l’hanno difesa contro chi la accusava di essere un po’ eccessiva sottolineando che il rispetto verso una donna passa anche attraverso questo tipo di comportamenti, seppur fatti senza cattive intenzioni. E c’è anche qualcuno che ha fatto un paragone con l’Italia: «Qualche tempo fa, i francesi stavano ridendo della televisione italiana di Berlusconi, dicendo che era troppo “popolare”, canzonatorio, ridicolo, stupido, fatto per i “cassoss” [termine utilizzato per indicare persone strambe, di basso livello, ndr]» si legge nel tweet di restons-sages che aggiunge poi « Non avremmo dovuto ridere così in fretta, avere lo stesso oggi in Francia!». Touché.

Il y a quelques temps encore, les français se moquaient de la télévision italienne de Berlusconi, la jugeant trop "populaire", tapineuse, ridicule, abêtissante, faite pour les "cassoss"… On n'aurait pas dû se moquer si vite, nous avons la même aujourd'hui en France !!! — restons-sages (@JC1029SN) April 25, 2019

(Credits immagine di copertina: fermo immagine dal video)