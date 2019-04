Sarri insultato dal Burnley: «Italiano di me**a»

Maurizio Sarri vittima di un episodio di razzismo in Inghilterra? Sembrerebbe proprio di sì, con la FA – la federazione inglese – pronta ad aprire un’inchiesta sulla panchina del Burnley, la squadra che ieri sera ha affrontato il Chelsea nel match del monday night di Premier League. Stando alle ricostruzioni fatte dal quotidiano Telegraph, Maurizio Sarri sarebbe stato apostrofato con l’offesa «italian shit», ovvero «italiano di merda».

Maurizio Sarri, le offese ricevute dal tecnico italiano

Per questo motivo, alla fine della partita, il tecnico avrebbe litigato con gli uomini in panchina del Burnley, sarebbe stato espulso e non si sarebbe presentato in conferenza stampa. Qui, a metterci la faccia, c’era solo Gianfranco Zola, il vice di Maurizio Sarri che ha spiegato così l’assenza del tecnico: «Maurizio non è qui con noi perché è stato espulso e perché si è sentito offeso. Era provato dopo una partita come questa».

Non sono state formulate ipotesi, né sono stati fatti nomi in conferenza stampa. Soltanto in un secondo momento, i cronisti del Telegraph hanno provato a ricostruire la vicenda. Stando a quanto dichiarato dall’inviato a Stamford Bridge, sarebbe stato l’allenatore dei portieri del Burnley – Billy Mercer – a utilizzare i toni poco appropriati nei confronti di Maurizio Sarri, mentre invece l’allenatore Sean Dyche non sembrerebbe avere alcun atteggiamento polemico nei confronti del tecnico del Chelsea.

Cosa rischiano i componenti della panchina del Burnley

Tuttavia, se dovesse essere confermato l’atteggiamento razzista nei confronti dell’allenatore della squadra di Londra, i responsabili rischiano una multa molto salata (20mila sterline) e almeno 5 giornate di squalifica.

(Credit Image: © Andrew Yates/CSM via ZUMA Wire)