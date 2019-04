Alle prossime elezioni europee ci sarà anche il Partito Pirata

Il 26 maggio, quando ci si recherà nei seggi per esprimere il proprio voto per il rinnovamento del Parlamento Europeo ci si ritroverà difronte un simbolo nuovo su cui poter esprimere la propria preferenza. Si tratta del Partito Pirata italiano che ha ricevuto l’approvazione da parte del Viminale, per quel che riguarda il logo, ed ha già pronte le sue liste che contengono alcuni nomi molto rumorosi per alcuni gesti eclatanti del recente passato.

Il Partito Pirata ha presentato la lista per le prossime Europee alla Corte d’Appello di Roma, per la circoscrizione Centro. Tra i candidati si segnala Luigi Gubello, lo studente di matematica diventato una star in rete con lo pseudonimo di Evariste Galois per esser riuscito ad hackerare la piattaforma Rousseau di Casaleggio e del Movimento Cinque Stelle. Alle europee i ‘Pirati’ hanno candidato anche Luigi Di Liberto, titolare della piattaforma di file sharing Tnt Village, una sorta di grande database per la condivisione di file di ogni tipo, in particolare video.

La storia (non recente) del Partito Pirata italiano

Il Partito Pirata Italiano, fondato nel 2006 su ispirazione di quello svedese, si presenta per la prima volta in Italia alle elezioni europee con una propria lista. I suoi esponenti hanno depositato la lista dei candidati per le elezioni del 26 maggio, all’ufficio della circoscrizione Italia nord occidentale della Corte d’Appello di Milano.

Perché candidarsi alle Europee?

«I partiti Pirata di tutta Europa hanno concordato insieme il programma per le europee – ha detto Alessandro Ciofini, candidato che ha depositato la lista -. In Italia siamo l’unico Partito veramente della conoscenza a trazione tecnologica, fondato sull’importanza dei diritti civili a tutto tondo, e su diritti digitali. La conoscenza ha bisogno di libertà e quindi siamo contro ogni forma di censura nella società e su internet»

(foto di copertina: da Pagina Facebook Partito Pirata)