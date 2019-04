Il nuovo capitolo del battibecco tra Matteo Salvini e Virginia Raggi ora invade il mondo dei supereroi. Dopo le varie frecciatine tra i due, le spiegazioni del debito usando le molliche di pane, ora la sindaca si rivolge al vicepremier mostrando di conoscere bene il mondo della DC Comics, da lui citato il giorno prima: «Se lui è Batman, io sono Wonder Woman».

Virginia Raggi: «Se Salvini è Batman, io sono Wonder Woman»

Matteo Salvini nella giornata di lunedì 15 aprile si era eletto a potenziale Cavaliere Oscuro della capitale. «Da ministro sto inviando uomini e mezzi, manca solo che indossi il mantello di Batman» aveva detto il vicepremier, non risparmiandosi negli attacchi a Virginia Raggi. Parlando con i giornalisti aveva infatti dichiarato che oggi non sosterebbe più la candidatura della pentastellata, che per Roma non starebbe facendo abbastanza. Oggi il Viminale ha diffuso dei dati annunciando di aver inviato 136 nuovi agenti della Polizia nella Capitale e altre 844 unità.

La risposta della sindaca oggi a margine di una conferenza in Campidoglio batte sullo stesso tema fumettistico: «Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più allora io sono Wonder Woman per avere assunto oltre 1000 vigili. Dai…».

(credits immagine di copertina: Matteo Salvini: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI ; Virginia Raggi ANSA/ANGELO CARCONI)