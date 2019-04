Palermo, stupro e violenze nei confronti di una 17enne disabile. Arrestati quattro coetanei

Tre degli arrestatati aveva precedenti penali, uno per lesioni personali

Quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono stati arrestati questa mattina a Palermo con l’accusa di stupro e violenze nei confronti di una 17enne disabile. L’episodio contestato ai giovani sarebbe avvenuto lo scorso dicembre in in parcheggio sotterraneo del capoluogo siciliano, dove i quattro avrebbero approfittato delle difficoltà fisiche e psichiche della ragazza, perpetrando su di lei una violenza sessuale di gruppo. All’epoca dei fatti tutti i coinvolti erano minorenni, per questo l’ordinanza è stata eseguita dal tribunale dei minori.

I fatti sono avvenuti nei primi giorni del dicembre scorso all’interno di un parcheggio sotterraneo nel centro a Palermo. I ragazzi, che all’epoca erano tutti minorenni avrebbero approfittato, in gruppo, delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della ragazza. La forze dell’ordine hanno immediatamente proceduto all’acquisizione dei filmati delle telecamere presenti all’interno del parcheggio e nelle zone circostanti, permettendo di ottenere delle immagini fondamentali che hanno documentato quanto successo nei momenti antecedenti e successivi alla violenza. Gli inquirenti hanno poi acquisito i tabulati del telefono della ragazza e dell’unico soggetto del gruppo degli aggressori che lei conosceva.

All’alba di mercoledì, gli agenti di Polizia hanno proceduto all’esecuzione della ordinanza del gip del Tribunale per i Minorenni, Federico Cimò, della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazzi di 17 e 18 anni e all’esecuzione della misura di collocamento in comunità degli altri due ragazzi accusati, che hanno rispettivamente di 16 e 17 anni. Il reato contestato a tutti i giovani è quello di violenza sessuale di gruppo nei confronti della 17enne.

Tre dei giovani avevano precedenti penali

Tre degli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio ed uno di loro anche per lesioni personali. Due delle persone coinvolte, erano state anche al centro di una procedimento per assunzione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile.

