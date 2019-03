Fabrizio Corona: «Dopo Madrid gli juventini hanno fatto una festa con 60 ragazze»

La notizia è da prendere con le molle, perché si tratta di alcuni sillogismi di facile soluzione che, però, non indicano la certezza di quanto avvenuto. Il racconto di Fabrizio Corona sembra essere abbastanza dettagliato e svelerebbe un festino di consolazione che ha visto come protagonisti molti giocatori della Juventus e ben 60 ragazze provenienti da tutta Italia. Il tutto a pochi giorni dalla sconfitta nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riporta l’ex paparazzo sul suo nuovo sito online Corona Magazine, la festa con le 60 ragazze è andata in scena il 27 febbraio all’Hotel Majestic di Torino. Un party privato avrebbero partecipato molti calciatori della Juventus, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Il tutto è partito con uno scambio di messaggi Whatsapp scambiati tra le ragazze che sarebbero coinvolte con l’organizzazione affidata a un noto pr romano la cui identità, però, non è stata svelata.

Il presunto festino dei giocatori della Juventus dopo Madrid

Tutte e 60 le ragazze, inoltre, hanno condiviso tra le loro Instagram Stories il loro passaggio nella stessa giornata (e serata) all’interno delle sale dell’Hotel Majestic. Un dato che unito alle chat con il pr romano, secondo la rivista di Fabrizio Corona, confermerebbe il party privato a Torino a pochi giorni dalla cocente sconfitta in Champions League. La mattina seguente, poi, tutte quante sono ripartite tutte insieme. Ognuna per tornare al proprio lido.

La storia ricostruita tra chat e Stories

Fabrizio Corona fa anche i nomi di chi ha partecipato. Anzi, di chi non c’era a quel presunto festino e, di conseguenza, tirando in ballo tutti gli altri calciatori della Juventus. Alla serata di festa si sono segnalate le defezioni dei soli Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi. Gli unici due, secondo la rivista, a non essersi presentati. Non si sa null’altro su questa vicenda dato che le Instagram stories delle ragazze coinvolte – o tirate in ballo – non hanno mostrato dettagli di quella serata.

