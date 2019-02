Fulvio Collovati choc: «Una donna non capisce come un uomo» | VIDEO

Poi prosegue: «Una donna non capisce come un uomo»

«Una donna non può parlare di tattica come un uomo. Mi si rivolta lo stomaco»

Non è stata una bella domenica calcistica, almeno per le dichiarazioni fuori dal campo di alcuni cosiddetti ‘addetti ai lavori’. Dopo il caso dell’intervista de Le Iene a Francesca Costa – madre di Nicolò Zaniolo – e le polemiche in onda a Sky Calcio Show su Wanda Nara, il pomeriggio di Serie A ha aggiunto alla collezione degli orrori il pensiero di Fulvio Collovati sulla competenza delle donne nel mondo del calcio. Una frase pronunciata in diretta a Quelli che il calcio.

«Quando sento una donna, anche la moglie di un calciatore, parlare di tattica, ‘mancano gli esterni’, mi si rivolta lo stomaco – ha detto Fulvio Collovati a Quelli che il calcio -. Non ce la faccio proprio, perché se tu parli della partita, come è andata e altre cose così va bene, ma non puoi parlare di tattica». E la spiegazione di questo suo (contestabile) pensiero fa veramente ‘rivoltare lo stomaco’: «Una donna non capisce come un uomo».

Collovati sessista a Quelli che il calcio

Una frase che ha fatto immediatamente alzare i toni in studio, con molte persone che hanno redarguito l’ex calciatore per le sue parole sessiste e maschiliste nei confronti delle donne. Luca e Paolo provano a fare qualche battuta per stemperare la tensione, ma la frittata ormai è stata fatta e Collovati inizia anche a discutere con Francesca Brienza, giornalista e compagna dell’allenatore del Marsiglia (ed ex romanista) Rudi Garcia. La situazione migliora? Assolutamente no.

Neanche le calciatrici possono capire

Gli si chiede, allora, se questo suo discorso valga anche per le calciatrici (ricordiamo che il movimento femminile dell’Italia del pallone è in ascesa, come confermano anche i risultati della Nazionale e la nuova versione della Serie A femminile, con i grandi club che hanno optato per le squadre in rosa). Collovati risponde ancora: «Le calciatrici qualcosa sanno, ma non al 100%». Alla fine, dopo due minuti di follia sessista, Collovati viene bloccato e si cambia discorso. Un’altra triste pagina in una domenica fatta più di parole che di calci a un pallone.

(foto di copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO)