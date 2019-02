Umberto Bossi trasportato in ospedale in elisoccorso

Le condizioni di Umberto Bossi potrebbero essere molto serie. Il Senatùr è stato ricoverato all’ospedale Circolo di Varese, dopo aver avuto un malore nella sua casa di Gemonio. Il trasporto nel centro sanitario sarebbe stato effettuato con un elisoccorso, per questo motivo si parla di un episodio che può essere considerato di una certa entità.

Umberto Bossi ricoverato: il video del trasporto in ospedale

Secondo le prime informazioni raccolte, Umberto Bossi potrebbe essere stato vittima di una caduta, ma si parla anche di un’ischemia o di una crisi epilettica che, in un secondo momento, lo avrebbe portato a perdere conoscenza e a battere la testa. Al momento, il senatore della Lega si trova in pronto soccorso e – a momenti – dovrebbe essere trasferito nel reparto di terapia intensiva. Stando a quanto trapela dall’ospedale di Varese, non sarebbe in corso alcuna emorragia interna e per questo motivo ci sarebbe un cauto ottimismo sulle sue condizioni di salute.

Come documentato da un video di Varese News, l’elicottero dei soccorsi è atterrato all’ora del tramonto presso il campo sportivo di Gemonio, il punto di snodo più vicino all’abitazione del senatore leghista. Dopo circa un minuto dall’atterraggio, sul posto si è recata l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Cittiglio, che ha trasportato Umberto Bossi proprio dove era atterrato l’elicottero. Il mezzo, infine, è ripartito alla volta dell’ospedale di Varese per permettere ai medici di intervenire con rapidità.

Ci sarebbe anche un primo comunicato dell’ospedale di Varese che ha comunicato soltanto l’orario dell’arrivo dell’elicottero dei soccorsi:

Questo pomeriggio – si legge nel comunicato -, poco prima delle 18.00, Umberto Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito al domicilio.

Seguiranno aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00.

Il prossimo bollettino medico, salvo situazioni straordinarie, verrà diramato nella tarda mattinata di domani, 15 febbraio.

Umberto Bossi, il precedente del 2004

Già nel 2004, Umberto Bossi era stato ricoverato a causa di un ictus, dal quale non si è mai completamente ripreso: le conseguenze di quel colpo, infatti, si fanno sentire ancora oggi, con una emiparesi che gli impedisce di parlare correttamente e che gli ha indebolito gli arti. In quella circostanza, furono necessari 51 giorni di riabilitazione, intervallati anche dall’elezione al parlamento europeonel giugno dello stesso anno. Risultò tra gli eletti, ma riuscì a ripresentarsi in pubblico soltanto nel mese di settembre.