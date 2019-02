Loredana Bertè commossa dopo aver visto «Io sono Mia»

«È stato un colpo al cuore». Così Loredana Bertè ha commentato il film Io sono Mia, andato in onda nella prima serata di martedì su Rai1, che ha ripercorso la vita di sua sorella Mia Martini. Un successo enorme, riconosciuto anche dai dati Auditel che hanno certificato la qualità della pellicola e la bravura delle attrici e degli attori che hanno ricostruito al meglio la storia della cantante morta nel 1995, sul cui decesso si sono diffuse negli anni diverse ipotesi.

«È stato un po’ doloroso – ha detto Loredana Bertè dopo aver visto Io sono Mia – ma Serena (Rossi, l’attrice che ha interpretato Mia Martini nel film, ndr) mi ha anche scaldato il cuore con la sua anima». La cantante ha poi proseguito nell’elogio della 33enne attrice napoletana che si è immedesimata perfettamente nei panni di sua sorella, al punto da rendere quasi impercettibile la differenza tra la realtà e la fiction.

Io sono Mia e il ricordo di Loredana Bertè

«Serena ha studiato molto come si muoveva Mia – ha proseguito Loredana Bertè – i suoi scatti, la sua malinconia e il dolore che provava dentro ma che non dimostrava spesso. È stato impressionante come in certe scene mi sia sembrata lei e mi sia arrivata dritta al cuore. Si è vista l’anima di Mimì, non so come abbia fatto senza il suo vissuto. Dandomi questa emozione che mi ha preso al cuore sin dalla prima scena». Il successo di Io sono Mia è stato certificato anche dall’appeal sul pubblico. E a parlare sono i numeri dei dati Auditel di martedì sera: con 7 milioni e 700mila telespettatori, il film su Rai1 ha raggiunto uno share del 31%.

Biagio Antonacci parla di Mia Martini

Nel film viene affrontata anche quella squallida etichetta che ha accompagnato la vita di Mia Martini. Con il vociare – non al tempo dei social – si era diffusa la credenza che la cantante di Bagnara Calabra fosse una calamita per la sfortuna. Sulla vicenda è intervenuto anche un altro cantante, Biagio Antonacci.

«Certe persone che mi dissero allora di non lavorare con lei perché portava sfortuna (e furono tanti in quel periodo) alla fine la presero sui denti perché il disco vendette moltissimo alla faccia di quelli che oggi non fanno più nemmeno i discografici»

(foto di copertina: ANSA / MATTEO BAZZI)