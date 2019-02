Nell’era dei social, vince chi si distingue e chi diventa esperto in una determinata disciplina. In questo articolo parleremo del fenomeno influencer ma non solo. Non sono solo gli influencer a ricordarci quanto una nostra passione può diventare una professione. ‘Da passione a professione’ è il motto della ONYX Academy, che si considera l’accademia numero uno nella Formazione di professionisti nel Beauty con sede principale a Milano. Diventare professionisti del Beauty è possibile, anche non essendo influencer.

BEAUTY INFLUENCER: IL FENOMENO 3.0

Siamo in un momento storico in cui spopolano le influencer e le blogger nei settori più svariati come la moda, la bellezza, i viaggi, la cucina. L’influencer è diventato una vera e propria figura professionale, tanto da essere divenuto l’obiettivo di molti ragazzi. L’influencer deve saper «influenzare le masse». La passione è il requisito fondamentale, insieme all’essere sempre “online”. Quali capacità servono per essere influencer? Avere buon gusto, avere un proprio stile, saper raccontare e coinvolgere le persone, saper utilizzare bene i canali che funzionano. Ma il fulcro di tutto il meccanismo è avere la capacità di farlo, oltre a una forte passione che si trasforma in un’attività ben fatta e ben riuscita. Non sono solo gli influencer però i super appassionati! Molte ragazze/i sono fan della bellezza per esempio, e c’è, tra loro, chi vorrebbe diventare un professionista di settore.

DIVENTARE PROFESSIONISTI DEL BEAUTY

Quando c’è una forte motivazione, tutto diventa possibile. Qual è la cosa migliore da fare quando si ha questa spinta verso il cambiamento? Un percorso che consenta di diventare delle professioniste del settore. È importante imparare un mestiere e avere voglia di mettersi alla prova mostrando e dimostrando a se stesse e agli altri le proprie capacità, tanto da divenire delle icone nel Beauty.

ONYX ACADEMY: DA PASSIONE A PROFESSIONE

La ONYX Academy potrebbe permettere agli eventuali iscritti di trasformare la loro passione in professione. Non si tratta di formare influencer – affermano -, ma professioniste del Beauty che potrebbero diventarlo. Alla ONYX Academy sono state formate più di 10 mila professioniste della bellezza attraverso Corsi di Ricostruzione Unghie, Corsi di Microblading base e avanzato, Corsi di Extension Ciglia sempre più specializzati. Come saprete, questo è un settore molto richiesto e redditizio, che può consentire di diventare un guru del settore di competenza.

Si tratta della prima accademia ad aver ideato un Percorso di Crescita Personale e Professionale che consente attraverso tirocini, prove, dimostrazioni, lezioni e molto altro, di diventare insegnante nel settore della bellezza. Il percorso Insegnanti (TTP: Teacher Training Program) si concentrerà sempre più sulla crescita delle persone attraverso tutte quelle discipline ad alto valore aggiunto in modo da velocizzare e stimolare la crescita sotto tutti i punti di vista: questa è la Vision di Daniele Salamina, fondatore e amministratore Unico di ONYX Academy. Il percorso viene tenuto una sola volta l’anno ed è destinato a un numero limitato di persone eccellenti. La ONYX Academy è presente in più di 20 sedi italiane, con un Calendario Corsi fitto di date.