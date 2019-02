Il Sanremo alternativo di Vessicchio: lo mostrano i video dei The Jackal | VIDEO

Vi sarete chiesti tutti: che fine ha fatto Beppe Vessicchio? Il maestro, quest’anno, non dirigerà nessuna delle 24 canzoni in concorso a Sanremo 2019. Il direttore d’orchestra non calcherà il palco dell’Ariston, nell’edizione numero 69 coordinata da Claudio Baglioni e condotta da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Ma allora, che sta facendo Beppe Vessicchio nelle serate sanremesi: ve lo mostrano i The Jackal.

Che fine ha fatto Beppe Vessicchio?

Ogni volta che dicono “dirige l’orchesta” e vi chiedete “dov’è Vessichio”, noi abbiamo la risposta. Allaciate le cinture!#Sanremo2019 #IntantoVessicchio pic.twitter.com/EWaaPsCYBJ — The JackaL (@_the_jackal) 5 febbraio 2019

Il gruppo comico molto famoso sui social network ha deciso di presentare in esclusiva sul web una sorta di format. «Ogni volta che dicono “dirige l’orchesta” e vi chiedete “dov’è Vessichio”, noi abbiamo la risposta» – scrivono su Facebook. Il video pubblicato è molto breve, meno di un minuto. Per gran parte della clip si vedono delle scritte che creano l’attesa sullo stato di salute e su quello che starà facendo in questo momento Vessicchio.

Le immagini raggiungono il loro apice quando appare il maestro seduto in poltrona a sfogliare una rivista di ‘Antica cucina napoletana’, mentre sta sbadigliando. Ed è solo la prima puntata. Chissà cos’altro si saranno inventati i The Jackal per le prossime puntate di Sanremo.

[Screenshot dal video dei The Jackal]