Bimbo ucciso a Cardito, la confessione: «Ero drogato, poi ho picchiato Giuseppe e Noemi»

«Ero drogati, poi li ho picchiati». È uno dei passaggi della confessione di Tony Essoubti Badre, 24enne di origini tunisine che domenica scorsa a Cardito, in provincia di Napoli, ha picchiato selvaggiamente due dei tre figli della sua compagna, causando la morte del piccolo Giuseppe, di 6 anni, e ferendo gravemente Noemi, di 7 anni, poi ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono. Il giovane accusato dell’omicidio davanti al magistrato ha fornito dettagli sul terribile pestaggio, rivelando i motivi della sua furia e il modo in cui ha colpito i bimbi. E ha raccontato di aver agito sotto l’effetto di stupefacenti.

Come racconta oggi il quotidiano Il Mattino di Napoli (articolo di Mary Liguori e Marco Di Caterino) nella confessione del 24enne, fermato e portato in carcere già poche ore dopo il decesso di Giuseppe, ci sono particolari macabri e anche peggiorativi della sua posizione. «Ho fumato diversi spinelli, come faccio ogni giorno. Poi ho perso la calma», avrebbe detto. Essoubti ha dichiarato di aver colpito i piccoli perché avevano distrutto il lettino della cameretta nuova, appena comprata. Era infastidito dalle loro urla. Avrebbe picchiato i bimbi prima a mani nude, a «schiaffi forti», e poi «a pugni». «Ma loro strillavano e strillavano ancora». Quindi Essoubti ha insistito «con la mazza della scopa». A quel punto è spuntato il sangue, sono comparsi i lividi. «Sono andato in farmacia per compare una pomata. I bambini erano feriti. Volevamo medicarli», è un’altra frase del ragazzo, che cerca nelle sue dichiarazioni di difendere la sua compagna, la mamma dei bimbi.

La posizione della donna, che era presente in casa, è ancora al vaglio dei magistrati. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti c’è la ricostruzione dei fatti dal momento del pestaggio alla chiamata dei soccorsi. Dal momento in cui i piccoli sono stati picchiati fino all’intervento dei sanitari sono passate circa due ore. «Sì, era in casa, era presente. Ma ha cercato di fermarmi», dice Essoubti di Valentina Casa, trent’anni.

