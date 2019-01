Sondaggi, gli italiani preferiscono Quota 100 al reddito di cittadinanza

Tempo di bilanci per le prime misure messe in campo dal governo di Lega e Movimento 5 Stelle. In arrivo una sorpresa: secondo il sondaggio sul gradimento degli italiani per le misure economiche Reddito di Cittadinanza e Quota Cento, realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 e diffuso dalla testata all’interno dell’approfondimento “Il Confine”, la misura più popolare è Quota 100, quella fortemente voluta da Matteo Salvini, a dispetto proprio del reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 Stelle.

Sondaggi quota 100 e reddito di cittadinanza: i risultati

Il 60,8% approva la misura relativa ai requisiti di pensionamento Quota 100, contro il 39,2% che non la gradisce, mentre il 45,3% apprezza il provvedimento di lotta alla povertà del Reddito di Cittadinanza, contro il 54,7% che non lo approva. Tuttavia il 59% degli italiani non è soddisfatto dell’operato di Governo, contro il 41% che lo è.

Il sondaggio misura anche quale sia, tra i due, il provvedimento ha convinto di più gli elettori di riferimento del Governo: l’80,9% degli elettori della Lega preferisce Quota Cento, contro il 19,1% che sceglie il Reddito di Cittadinanza, mentre l’elettorato 5 Stelle predilige il Reddito di Cittadinanza nel 62,1% dei casi, contro il 37,9% che preferisce Quota Cento.

Le intenzioni di voto per le elezioni europee 2019

Il sondaggio ha inoltre puntato a mettere in evidenza le intenzioni di voto degli elettori per le prossime Elezioni Europee: in testa c’è il partito degli indecisi, con il 41,6% degli intervistati che oggi non saprebbe per chi votare o non intende farlo. Tra il 58,4% del campione che esprime una preferenza, la Lega è il primo partito in Italia, con il 30,9%, seguito da M5S al 26,6%. Segue il Pd, che si attesta nelle intenzioni di voto al 19,1%, poi Forza Italia, che secondo il sondaggio arriverebbe al 9,6% e Fdi con il 5%. L’8,8% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti.