Lo sapevate che le «Banane in pigiama» erano una coppia?

La serie animata Banane in Pigiama andava in onda negli anni Novanta-Duemila

Anni Novanta, inizio anni Duemila. Chi di voi non ha mai visto una puntata di Banane in pigiama (Bananas in pyjamas nella versione anglosassone)? Vi ricordate i due protagonisti, B1 e B2? Nel cartone animato erano due gemelli perfettamente identici, che riuscivano a trascorrere il loro tempo (e a compiere varie disavventure quotidiane) con i loro vicini di casa Amy, Lulu e Morgan.

La prima puntata della serie per ragazzi andò in onda nel 1992, trasmessa dalla serie ABC. Gli attori principali sono stati sostituiti nel corso degli anni, prima che il programma si trasformasse in un cartone animato a tutti gli effetti.

Banane in pigiama, la rivelazione dell’attore

Bene, ecco la rivelazione che non vi sareste mai aspettati. Uno degli attori che interpretava le Banane in pigiama, infatti, ha partecipato recentemente a un contest per ballerini, The Greatest Dancer, in onda sulla BBC. Il suo nome è Mark Short e ha rivelato al mondo intero di esserci lui dietro a quel costume da banana con il pigiama a righe bianche e blu.

Evidentemente, tuttavia, non faceva parte del cast originale del programma (cambiato diverse volte nel corso degli anni). Le prime Banane in pigiama, infatti, furono interpretate da Ken Radley e da Nicholas Opolski, come riportato nell’articolo del Daily Mail che vi abbiamo linkato. Vero è che il cast delle Banane in pigiama è cambiato più volte nei circa dieci anni di attività.

Ma le notizie rivelatrici non terminano qui: insieme a Mark Short c’era Ashley, menzionata quasi di sfuggita nella puntata della trasmissione. Interpretava B2 nella serie televisiva per bambini australiana. «Ero una delle banane in pigiama. Con B2 abbiamo una relazione che va avanti da 26 anni».

La reazione del pubblico, fan delle Banane in pigiama

Ovviamente, il pubblico della serie animata non ha tardato a far sentire la propria voce sui social network: «Stavo guardando Greatest Dancer – scrive una utente di Twitter – e mi ritrovo abbastanza emozionata a scoprire che le Banane in pigiama sono una coppia da 26 anni a questa parte».

Just watching #GreatestDancer and found myself quite emotional at the Bananas in Pyjamas having become a couple and still together 26 years later! Something in my eye. — Dr Miranda Threlfall-Holmes (@MirandaTHolmes) 13 gennaio 2019

L’argomento ha fatto in breve tempo il giro dei social network. Nonostante la rivelazione, tuttavia, Mark Short è stato eliminato dalla trasmissione della BBC. Dopo la chicca che aveva rivelato, quindi, non può che essere comprensibile l’indignazione della rete per la decisione della giuria.