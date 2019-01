La lezione di Cirino Pomicino a Di Maio che parla di «governo sovrano»

C’è stato un momento della trasmissione Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti, con l’intervento di Luigi Di Maio, che ha scatenato una contestazione «illustre» sui social network. Il vicepremier, al minuto 23 circa della sua intervista, ha parlato della decisione di non far sbarcare i migranti della nave Diciotti come di una scelta del «governo sovrano». L’espressione non è piaciuta a Cirino Pomicino, parlamentare DC per sei legislature, ex ministro del bilancio e della funzione pubblica.

Cirino Pomicino e Di Maio, il momento in cui il vicepremier parla di ‘governo sovrano’

Cirino Pomicino, napoletano di origini, classe 1939, ha voluto utilizzare Twitter per rimproverare Luigi Di Maio proprio sull’espressione «governo sovrano» pronunciata nel corso della trasmissione di Massimo Giletti.

La lezione via Twitter di Cirino Pomicino

«Da Giletti stasera – scrive Cirino Pomicino – nuova testimonianza dell’ignoranza di di Maio: la decisione sulla nave Diciotti fu una decisione di un governo “sovrano”. Il parlamento è sovrano perché fa le leggi, non il governo che esercita le sue funzioni nell’ambito delle leggi». Insomma, una piccola lezione di diritto costituzionale, ispirata direttamente dalla Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica), Titolo I e Titolo III. L’ex parlamentare della Democrazia Cristiana, poi, ha voluto rincarare la dose anche in alcuni commenti successivi. A chi gli ricordava l’articolo 1 della Costituzione, in cui si dice che la sovranità appartiene al popolo, Cirino Pomicino ha ribattuto: «La sovranità è del popolo che la esercita attraverso le leggi che competono esclusivamente al parlamento, che resta dunque sovrano per investitura popolare attraverso le elezioni. Notte serena». Il tweet di Cirino Pomicino diventa virale A chi gli fa notare la giovane età e l’inesperienza di Luigi Di Maio, tuttavia, Cirino Pomicino risponde piccato: «Ha ragione, ‘so’ ragazzi!’. Ma i ragazzi vanno a scuola non governano uno dei paesi più industrializzati del mondo». L’ex politico della Democrazia Cristiana si è ritirato da tempo dalla politica attiva: medico e chirurgo napoletano, è noto per essere stato uno degli emblemi più longevi della Prima Repubblica. I suoi tweet di ieri sera sono diventati virali e sono stati ripresi anche da alcuni influencer della rete. Diversi i commenti di taglio ironico rispetto allo scambio di opinioni, quello più tagliente spetta senz’altro a Luca Bottura, giornalista e collaboratore di Repubblica: «In confronto a questi, Cirino Pomicino è un incrocio tra Cavour e Lincoln» In confronto a questi, Cirino Pomicino è un incrocio tra Cavour e Lincoln https://t.co/OHIHOXaCnm — Luca Bottura (@bravimabasta) 27 gennaio 2019

[FOTO: ANSA/MASSIMO PERCOSSI]