Lorenzo Musetti, un campioncino italiano ha vinto gli Australian Open junior

In Italia c’è una giovane promessa del tennis mondiale. Si chiama Lorenzo Musetti, ha 16 anni, è di Carrara, ed ha appena vinto la versione junior di uno dei tornei più prestigiosi al mondo, gli Australian Open. Segnatevi il suo nome. Sui veloci campi in cemento di Melbourne l’atleta toscano, numero 4 del mondo nella categoria giovani, ha battuto in finale l’americano Emilio Nava, 17enne e numero 22 del ranking, con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 (12) al termine di un tie-break infinito. Musetti è il primo italiano a vincere gli Aus Open versione junior.

In Italia una giovane promessa del tennis mondiale: Lorenzo Musetti

«Ho lavorato duramente per riuscire in questo risultato, ci speravo», sono state le prime parole di Musetti dopo la vittoria del titolo. Gli appassionati di tennis già conoscono il campioncino italiano. Che sedicenne di Carrara potesse farcela a conquistare il torneo di Melbourne già era emerso a settembre scorso, alla finale degli Us Open giovanili, quando l’azzurro fu battuto dal brasiliano Seyboth Wild dopo una dura sfida. In quella occasione mostrò talento e rapidità della crescita.

Musetti è un giovane che gioca con lo stile dei grandi che hanno già esperienza. Il suo è un risultato che fa ben sperare per il futuro del tennis nazionale. Nel campo giovanile i migliori piazzamenti degli italiani agli Aus Open risalgono al 2007 e al 2013, quando rispettivamente Thomas Fabbiano e Filippo Baldi arrivarono in semifinale. Ecco due video di Musetti dal canale YouTube ufficiale degli Australian Open.

(Immagine di copertina tratta da un video pubblicato sul canale YouTube Australian Open Tv)