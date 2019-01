Francesca Cipriani: «Salvini? Su Instagram mi scrive gnam gnam»

«Anche se non l'ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera»

«Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano». Non è la sua ex Isoardi ma la showgirl Francesca Cipriani che, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, risponde così alle domande dei conduttori sul vicepremier e Ministro dell’Interno.

Le piace Salvini come uomo? «E’ un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera».

(copertina Francesca Cipriani /Instagram)