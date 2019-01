Morgan-Asia Argento, la coppia di giudici che Raidue sogna per The Voice

La coppia Morgan-Asia Argento potrebbe essere il sogno per The Voice

Potrebbe essere a buon diritto la reunion televisiva dell’anno. Separati nella vita, uniti dal lavoro. È il sogno di Carlo Freccero, direttore di Raidue, che vorrebbe riportare all’ombra del cavallo rampante di viale Mazzini la coppia Morgan-Asia Argento. Per loro, infatti, sarebbe pronta la proposta come giudici della trasmissione The Voice, il talent show musicale di Raidue che quest’anno sarà condotto da Simona Ventura, anche lei al suo ritorno in Rai.

Morgan-Asia Argento: la coppia dei sogni per Raidue

Asia Argento era stata travolta dalle polemiche per la denuncia di Jimmy Bennett, l’attore che l’aveva accusata di molestie sessuali. Per questo motivo, era stata allontanata – con una risoluzione, però, consensuale – dal talent show di Sky X Factor, dove aveva iniziato la sua esperienza di giudice, con ottimi riscontri da parte del pubblico.

Per Morgan, invece, sarà l’ora del ritorno in Rai dopo una lunghissima assenza. Il primo affaccio sulla televisione pubblica sarà il prossimo 24 gennaio, quando condurrà la serata speciale che Raidue ha voluto dedicare a Freddie Mercury, il frontman dei Queen. Si tratta del ritorno dopo dieci anni e dopo la stagione 2008-2009, in cui ha fatto il giudice a X Factor (allora trasmesso dalla televisione pubblica). Da allora, Morgan era comparso solo per ospitate e per la partecipazione a Sanremo con i Bluvertigo del 2017.

Il progetto di Freccero per Morgan-Asia Argento

Ora, al cantautore eclettico potrebbero essere affidati più di un progetto, sdoganando – di fatto – la sua presenza sulla televisione pubblica. Il sogno di Freccero, ovviamente, è permetterglielo insieme ad Asia Argento, la sua ex compagna, con la quale c’è sempre stata una affinità, al di là delle incomprensioni di qualche tempo fa, specialmente sulla loro gestione della situazione familiare.