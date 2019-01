Silvio Berlusconi annuncia: «Mi candido alle europee, devo fermare questo governo»

Silvio Berlusconi è tornato. Ad annunciare la ridiscesa in campo è proprio il Cavaliere durante un comizio a Quartu, in Sardegna. L’occasione saranno le elezioni europee. Silvio Berlusconi vuole fare la sua parte «per fermare questo governo». E poi, si lascia andare ad un momento amarcord: «Come nel 1994 quando decisi di fermare i comunisti».

Il ring nel quale il Cavaliere si cimenterà è quello delle elezioni europee: «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo» ha spiegato l’ex premier.

«C’è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata dal Movimento Cinquestelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del ‘94 in più hanno questo grande difetto» ha aggiunto Berlusconi, come riporta il Corriere della Sera.

